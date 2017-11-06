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Spor

Ali Yıldırım’dan Fenerbahçeli futbolculara ''Hocayı siz yediniz'' iddiası

Ali Yıldırım başarısız sonuçlardan hocayı değil, futbolcuları sorumlu tuttu

06 Kasım 2017 12:11

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın 5 yıl sonra tekrar takımın başına gelmesinde büyük payı olan Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Osmanlıspor maçı sonrası uçakta futbolculara, ‘’Hocanıza sahip çıkamadınız, onu siz yediniz’’ diyerek başarısız sonuçlardan futbolcuları sorumlu tuttu.

Milliyet Skorer'de yer alan haberde, Kocaman’ın Fenerbahçe’ye geri dönmesi için ağabeyi Aziz Yıldırım’ı ikna eden Ali Yıldırım maç dönüşü Ankara’da kalıp yakın çevresiyle vakit geçirmek isteyen Aykut Kocaman’ın yokluğunda uçakta futbolculara sitem ettiği iddia edildi.

Sinirli olduğu gözlenen Yıldırım ‘’Hocanıza sahip çıkamadınız, yediniz onu siz yediniz. Onun size verdiği değeri siz ona vermediniz. 2 yıldır paranızı tıkır tıkır alıp, yiyip içiyorsunuz. Hayat size güzel’’ söyleriyle takımın geneline çıkışırken, performansından memnun olmadığı futbolcularla da bireysel görüştüğü söylendi.

Kaptanlar dahil tüm takıma ağır sözler sarf eden Yıldırım’ı uçak personelinin uyarmak zorunda kaldığı öğrenildi.

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