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Politika

Ali Topuz: CHP protestoda haklı ama puan kaybettiriyor

Eski CHP'li Ali Topuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Protestoda haklısınız, ama parti artık puan kaybediyor. Yemin meselesini çözmek gerek" dedi.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Eski CHP'li Ali Topuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Protestoda haklısınız, ama parti artık puan kaybediyor. Yemin meselesini çözmek gerek" dedi.

Tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın serbest bırakılmamasını TBMM'de yemin etmeyerek tepki gösteren CHP, çözüm yolları arıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Yalçın, eski CHP'li Ali Topuz'un, Genel Başkan Kılıçdaroğlu arayarak, çözüm yolları aradığını ve görüşmesini TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e aktardığını yazdı. Doğan Yalçın'ın yazısı şöyle:


Derin yemin kulisi ve bir fırsat


CHP’nin eski ağır toplarından Ali Topuz telefona sarılıyor, karşıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:


“Protestoda haklısınız, ama parti artık puan kaybediyor. Yemin meselesini çözmek gerek. Benim Cemil Çiçek’le hukukum iyidir, izin verirseniz, sorunu onunla konuşabilirim”.


CHP’nin yemin sorununu çözmek için bu diyalogla düğmeye basılıyor. Topuz, Kılıçdaroğlu’na sormaya devam ediyor:


“Cemil Çiçek ne yapmalı ki, sizin yemin etmeniz için ortam doğmuş olsun?”


Kılıçdaroğlu CHP’ye güvence verilmesinden söz ediyor:


“Bizim, hapisteki arkadaşlarımız hemen gelsin ve yemin etsin, gibi bir ısrarımız yok, ama onların yemin etmelerine yol açacak yasal düzenleme için, bize güvence vermesi gerek”.


Ali Topuz bu isteği Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e iletiyor. Çiçek:


“Ben buna benzer sözler söyledim. Şimdi zor durumdayım, CHP’den bir iki milletvekili yemin ederek, gelip oy kullanırsa, ben rahatlarım”.


Topuz anında, böyle bir şey olamayacağını söylüyor.




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