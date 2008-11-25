T24 LogoT24 Logo
Magazin

‘Ali, tiyatrocu değil işadamı’

Gülriz Sururi “Ben Poyrazoğlu’nun tiyatro yaptığını bilmiyorum. Pardon! Ali tiyatrocu mu! O bir işadamı” dedi.

25 Kasım 2008 02:00

Ünlü tiyatrocu Gülriz Sururimeslektaşı Ali Poyrazoğlu’nu eleştirdi. Poyrazoğlu’nun tiyatrocu olmadığını söyleyen Sururi, “Ben onun tiyatro yaptığını bilmiyorum. Pardon Ali tiyatrocu mu? O iyi bir işadamı” deyince yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Ali Poyrazoğlu’nun Sururi’ye yanıtı hayli sert oldu:

Gülriz iş ortağımdı

“Bu polemikler halkın gözünde tiyatroyu küçük düşürür. Başka yerden kendilerini gündeme taşımaya çalışsınlar, benim sırtımdan değil. Benim nasıl tiyatro yaptığımı insanlar biliyor. En çok izlenen, en çok beğenilen, en çok ödüller toplayan ve bir çok farklı konularda tiyatro yapan tek tiyatrolardan biriyiz. Ayrıca sadece ben Türkçe oynamıyorum. Amerika’da İngilizce, Fransa’da Fransızca, oynuyorum. Tiyatrocu olmadan bunları nasıl başarıyorum. Her sanatçı içindeki işadamını bulacak, her işadamı da içindeki sanatçıyı keşfedecek.

İşini yüzüne gözüne bulaştıranlar onun bunun arkasından kendilerini gündeme taşımaya çalışırlar. Gülriz bir kere tiyatro yapıyor 15 sene kayboluyor. Ben tiyatrocu değilim de kendisi 5 yıl neden tiyatroda ortağım oldu. Tiyatro işletmeciliğini de, işadamlığını da Gülriz’den öğrendim. Ayrıca ben mumyaların dilinden anlamıyorum.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24