‘Ali, tiyatrocu değil işadamı’

Ünlü tiyatrocu Gülriz Sururimeslektaşı Ali Poyrazoğlu’nu eleştirdi. Poyrazoğlu’nun tiyatrocu olmadığını söyleyen Sururi, “Ben onun tiyatro yaptığını bilmiyorum. Pardon Ali tiyatrocu mu? O iyi bir işadamı” deyince yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Ali Poyrazoğlu’nun Sururi’ye yanıtı hayli sert oldu:



Gülriz iş ortağımdı



“Bu polemikler halkın gözünde tiyatroyu küçük düşürür. Başka yerden kendilerini gündeme taşımaya çalışsınlar, benim sırtımdan değil. Benim nasıl tiyatro yaptığımı insanlar biliyor. En çok izlenen, en çok beğenilen, en çok ödüller toplayan ve bir çok farklı konularda tiyatro yapan tek tiyatrolardan biriyiz. Ayrıca sadece ben Türkçe oynamıyorum. Amerika’da İngilizce, Fransa’da Fransızca, oynuyorum. Tiyatrocu olmadan bunları nasıl başarıyorum. Her sanatçı içindeki işadamını bulacak, her işadamı da içindeki sanatçıyı keşfedecek.



İşini yüzüne gözüne bulaştıranlar onun bunun arkasından kendilerini gündeme taşımaya çalışırlar. Gülriz bir kere tiyatro yapıyor 15 sene kayboluyor. Ben tiyatrocu değilim de kendisi 5 yıl neden tiyatroda ortağım oldu. Tiyatro işletmeciliğini de, işadamlığını da Gülriz’den öğrendim. Ayrıca ben mumyaların dilinden anlamıyorum.”

