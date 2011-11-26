Ali Taran vasiyeti dinlemeyip mezara indi

T24 -

'Kendimi affetmiyorum'

'Korkunç bir acı'

'Allah'ım bana yardım et'

Terk edilen eşin vasiyeti vardı: "Ali helaleşmek istiyormuş. Buna asla izin vermeyeceğim. Arkamdan ağlamasın, cenazeme gelmesin. Onu affetmeyeceğim." Ali Taran 2 gün önce ölen eski eşinin cenaze töreninde çok üzgündü. Ağlamaktan gözleri kan çanağıydı.Başsağlığı dilemek için boynuna sarılan yakın bir dostunun kulağına şu cümleyi söyledi: "Selam ile dargın ayrıldığım için çok üzgünüm. Kendimi asla affetmeyeceğim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmemiştim."Kuzey'in yapması gereken görevi Ali Taran "gönüllü" olarak üstlendi. Dargın olduğu eski eşini kucağına alıp mezara koyarken "korkunç bir acı. Nasıl dayanacağım" diyordu.Ali Taran eski eşini toprağa vermek için mezara indi. Tabut açıldığı zaman gözleri doldu. Ve dudağından şu cümle döküldü: "Hiç iyi değilim Allah'ım bana yardım et."