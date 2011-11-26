Ali Taran vasiyeti dinlemeyip mezara indi

T24 - Reklamcı Ali Taran'ın çarşamba akşamı vefateden kanser hastası eski eşi Selma Ann Desmond (54), dün öğlen Levent Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ali Taran, geçen haziranda boşandıktan 18 gün sonra Ayşe Özyılmazel ile evlendiği için kendisine küs olan 21 yıllık eski eşine son görevini yerine getirmek için cami avlusunda yerini aldı. Oldukça üzgün görünen Taran, oğlu Kuzey Taran (22) ve Desmond'un annesi Güney Erman taziyeleri kabul etti.'Kendimi affetmiyorum'
Terk edilen eşin vasiyeti vardı: "Ali helaleşmek istiyormuş. Buna asla izin vermeyeceğim. Arkamdan ağlamasın, cenazeme gelmesin. Onu affetmeyeceğim." Ali Taran 2 gün önce ölen eski eşinin cenaze töreninde çok üzgündü. Ağlamaktan gözleri kan çanağıydı.
Başsağlığı dilemek için boynuna sarılan yakın bir dostunun kulağına şu cümleyi söyledi: "Selam ile dargın ayrıldığım için çok üzgünüm. Kendimi asla affetmeyeceğim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmemiştim."'Korkunç bir acı'
Kuzey'in yapması gereken görevi Ali Taran "gönüllü" olarak üstlendi. Dargın olduğu eski eşini kucağına alıp mezara koyarken "korkunç bir acı. Nasıl dayanacağım" diyordu.'Allah'ım bana yardım et'
Ali Taran eski eşini toprağa vermek için mezara indi. Tabut açıldığı zaman gözleri doldu. Ve dudağından şu cümle döküldü: "Hiç iyi değilim Allah'ım bana yardım et."