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Spor

ALİ TANDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ ANTALYA (A.A)

06 Kasım 2010 21:40

-ALİ TANDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ  ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Antalya Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmada attığı gol sırasında rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Bursaspor futbolcusu Ali Tandoğan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Attığı gol esnasında Antalyasporlu Erkan Sekman ile çarpışarak yere yığılan Ali Tandoğan, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye acil servisten alınan Ali Tandoğan'ın MR ve tomogrofisi çekildi.  Hastane yetkilileri, Ali Tandoğan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak MR ve tomografiyi değerlendirmek ve Tandoğan'ı muayene etmek üzere beyin cerrahının hastaneye gelmesinin beklendiğini bildirdiler.  

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