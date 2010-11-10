-ALİ TANDOĞAN TABURCU EDİLDİ BURSA (A.A) - 11.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile yapılan maçın 51. dakikasında attığı golün ardından başına aldığı darbe ile sakatlık geçiren Ali Tandoğan, ''O an sahada öleceğimi düşündüm'' dedi. Ali Tandoğan, tedavi gördüğü Acıbadem Bursa Hastanesi'nden taburcu edildi. Başarılı futbolcu, hastane çıkışında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı şanssız olayın ardından çok sayıda kişinin kendisiyle yakından ilgilendiğini, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Sakatlık yaşadığı pozisyonla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını anlatan Ali Tandoğan, ''Bugün çok iyiyim. Hatta sahaya çıkacak durumda hissediyorum. İçimden öyle geliyor'' dedi. Farklı duygular yaşadığını dile getiren tecrübeli futbolcu, ''Açıkçası ameliyattan sonra çok kolay şeyler yaşamadım. Duygusallığa girmeyeyim ama o an gerçekten öldüğümü düşünmüştüm. Daha sonra takım arkadaşlarım yanıma gelerek 'Gol attın' dedi. Ancak inanmadım. Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'Golü attın' deyince pozisyonun golle sonuçlandığını anladım. Hem gol atıp hem de sakatlanmak farklı bir duygu'' diye konuştu. Tandoğan, futbolcular için 'Çok para alıyorlar' sözüne katıldığını ifade ederek, ''Evet çok para alıyoruz ama ben orada ölebilirdim de. Bence futbolcular aldıkları paranın daha fazlasını hak ediyor. Sahada ölmek de bizim işimizin bir parçası'' dedi. İyileşme sürecinde psikolojik anlamda zorluklar yaşayacağını bildiğini ifade eden Ali Tandoğan, şunları söyledi: ''Tabii ki kolay olmayacak. Ama kafam kırılsa da işimi yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar uzun yıllar Bursaspor'a hizmet edeceğim. Meslek için gerekirse ölürüm. Çünkü benim hayatım futbol için geçerli. Orada ölseydim de çok problem olmayacaktı, benim için.''