Ali Sürmeli'nin mektubuna itiraz: Olay sanatsal değil, kıskanç erkek vakası

Ali Sürmeli’nin dün Radikal’de yayımlanan mektubuna yönelik tartışmalar büyüyor.

1 Mart Cuma akşamı İstanbul ’da sahnelenen Nilüfer Sanat Tiyatro’nun ‘Matmazel Julie’den Esinti’ adlı oyunu, tiyatrocu Ali Sürmeli’nin yumurtalı protestosuna tanıklık etmişti.

Ali Sürmeli, dün Radikal'de yayımlanan mektubunda eski sevgilisi Sultan Ertuğrul'a gişe uğruna kadın bedeninin hoyratça sergilendiği için yumurta attığını iddia etmişti.

Radikal gazetesinden İpek İzci'nin özel haberine göre; Sürmeli’ye ilk itiraz, Ertuğrul’un avukatı Sera Kadıgil’den geldi. Kadıgil, Ali Sürmeli’nin, beğenmediği bir tiyatro oyununu, yumurta atarak protesto etmiş, attığı yumurta da tesadüfen Ertuğrul’a denk gelmiş gibi bir açıklama yaptığını; ancak olayın böyle olmadığını söylüyor. Yaşananların, içerikten rahatsız olan bir sanatseverin yumurtalı protestosuyla alakası olmadığını söyleyen Kadıgil, “Eski sevgilisini kıskanan bir erkek, herkesin içinde gidip kadını elindeki yumurtayla yumrukladı. Zaten darp raporu da mevcut” diyor.

Ali Sürmeli’nin cebinden çıkardığı yumurta elindeyken Ertuğrul’un yüzüne yumruk attığını söyleyen Kadıgil, bunun planlı bir eylem olduğunu vurguluyor: “20 gün öncesinden bilet almış, davetiye ayırtmış, 20 tane arkadaşını getirmiş, kameraman getirmiş, fotoğrafçı getirmiş.” Sürmeli’nin Radikal’e gönderdiği mektuptaki “Evet terk ettim sevgilimi ama o 25 kişinin geldiği gala gecesinde...” sözlerine de ayrıca itiraz var: “Oyunu izleyip Sultan Hanım’ı terk ettiği şeklinde bir açıklama yapmış, bu gerçeği yansıtmıyor, dört ay önce ayrılmışlar.”

Tiyatro oyununun oyunculardan Özge Özder ise “Sürmeli’nin yaptığı hareketi ve sahne üzerindeki bir esere pornografik demesini kınıyorum” derken, ellerinde mekân kamerası görüntülerinin olduğunu ve savcılığın bu görüntüleri değerlendireceğini ekliyor.

Oyunun bir diğer oyuncusu Teoman Kumbaracıbaşı da Sürmeli’nin oyundaki öpüşme sahnesini cep telefonuyla kaydedip salondan çıktığını söylüyor. Olayda sadece Ertuğrul’a değil, sanata da saldırı olduğunu söyleyen Kumbaracıbaşı, “Tartışma konumuz öpüşme sahnesi değil ki; bir sahne canlandırılıyorsa canlandırılacaktır. Asıl sorun bu saldırının camianın içinden gelen birisinden gelmiş olması. Ali Sürmeli hem karanlık, hem yalancı. Olay gözümün önünde oldu. Sultan kafede değildi, Ali Sürmeli’nin yanındakiler Sultan’ı çağırdı. Sultan gelince, Ali Sürmeli cebinden yumurtayı çıkarttı, elini havaya kaldırdı, avuç içiyle vurur gibi, yumurtayı Sultan’ın suratına patlattı. Eylemin kendisi tamamen planlanmış. Oyunu sabote etmeye gelmişlerdi” diyor. Ali Sürmeli’nin tiyatrodan aforoz edilmesi gerektiğini de ekleyen Kumbaracıbaşı, “Oyuncular Sendikası’nın rengi asıl şimdi belli olacak, bence sarı çıkacak” diyor.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Memet Ali Alabora ise aynı zamanda sendika denetleme kurulu üyesi olan Ertuğrul’un her şekilde yanında olduklarını anlatmakla başlıyor söze. “Hukuki süreci başlatan da sendika avukatı. Ki zaten işyerinde başına gelmiş bir şey bu” diyen Alabora, Ali Sürmeli’nin üyeleri olmadığını belirtip ekliyor: “Bu olay bir oyun protestosu değil. Olay; eski bir sevgiliye ‘ahlaksızlık’ yaptığı iddia edilerek yapılmış, kadına karşı şiddetin somut bir örneği. Fiziksel şiddet var."

Meslektaşları kınadı

Oyuncular Sendikası’nın yazılı yaptığı basın açıklamasında “Meslektaşımız ve üyemiz Sultan Ertuğrul 1 Mart 2013 Cuma akşamı, Strindberg’in ‘Matmazel Julie’den Esinti’ isimli oyunundan sonra, fuayede seyircilerin tebrik ettiği sırada, Ali Sürmeli tarafından yüzüne yumurtayla vurulmak suretiyle psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çok yaklaştığımız şu günlerde, bir kadın oyuncunun oynadığı oyun sebep gösterilerek, ‘oyunun kurallarını’ çok iyi bildiğini varsaydığımız meslektaşımız Ali Sürmeli tarafından darp edilmiş olması üzüntümüzü pekiştirmektedir. Oyuncular Sendikası olarak şiddetin her türüne karşı olduğumuzu belirtir, Ali Sürmeli’yi esefle kınadığımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.



