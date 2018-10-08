Ali Şen: Erdoğan çok büyük bir lider, açıklamaları çok doğru, insani yanı da müthiş

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çok büyük bir lider olduğu’ görüşünü dile getirirken "Erdoğan'ın insani yanı da müthiş. Eşimi kaybettiğimde, torunumu kaybettiğimde o kadar meşguliyeti arasında yarım saat boyunca benimle konuştu, teselli etti beni” dedi. Şen, Erdoğan'ın Avrupa Birliği için referandum açıklamasının da 'çok doğru' olduğunu söyledi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Ali Şen, ayrıca "Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"50 yıldır Rusya ile ticaret yapıyorum. Önce deri işindeydim, sonra havayolu şirketi kurdum. Şimdi de Rusya'dan doğalgaz ithal ediyorum. Yıllardır ticaret yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, bugün dünyanın her yerinde ekonomik zorluk yaşanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ekonomik açıdan rahatlık yok. Kendi açımızdan ise 2018 yılında Türkiye nasıl yönetiliyor ve dünyadaki yeri nasıl, buna bakmak gerekiyor. Başkan Erdoğan, daha önce alışık olmadığımız biçimde dünya liderlerine kendi fikrini aşılıyor. Birleşmiş Milletler'de "Dünya beşten büyüktür" dedi. Çok doğru söyledi. Beş ülke, diğer ülkeleri yönetiyor. Bu matematiği kimse reddedemez. BM'nin ilk kurulduğundaki gibi değil dünya artık. Amerikalı yöneticilerin, değişen dünya sisteminde artık eskisi gibi güçlü olmadığını bilmeleri gerekiyor. Bugün dünyanın her yerinde Amerikan askeri var; ya bölgesel, ya da mikro savaşın içindeler. Amerika artık bu savaş ekonomisini taşıyamaz. Ben yakın gelecekte Avrupa Birliği'nin de parçalanacağını düşünüyorum. Başkan Erdoğan'ın 'AB için 81 milyona gideriz' açıklaması çok doğru. Madem demokrasi diyoruz, halka soracağız. Başkanlık sistemini de halkımız oyladı, bunu da oylarız. Çıkan sonuca da AB saygı duymak zorunda."

Ayrıca "AB için referandum yapsak sonuç 'Hayır' çıkar" diyen Şen, bu sonucun AB'yi ekonomik krize sokacağı iddiasını sözlerine ekledi. Erdoğan'ın konuşmalarının Arap dünyasındaki insanlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendiğini de öne süren Şen, "Ben Arap dünyasındaki insanların Erdoğan sevgisini kendi gözümle de gördüm” ifadesini kullandı.

"Erdoğan, havalimanını taraftar sığsın diye yaptı"

Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan yönetime girme teklifi aldığında ilk bana gelmişti. Ben de mutlaka yönetime girip tecrübe sahibi olması gerektiğini söyledim. Çok verimli bir çalışma döneminden sonra en büyük hayali olan Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Ali Koç, Avrupa'daki kulüp başkanlarıyla yarışacak düzeyde önemli bir isim. Fenerbahçe sevgisinden dolayı büyük fedakarlık yapıyor. Ancak Fenerbahçe, tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Bundan dolayı da kaşları çatanlar var. Ben ilk seçildiğim dönemde de takım kötü durumdaydı. Kendi dönemime benzetiyorum şu anda yaşananları. Hatta taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde başladı söylenmeye. Çok iyi transferler yaptık, çok çaba sarf ettik ve takım şampiyon oldu. Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek. Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık. Bence Fenerbahçeli Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe o kupayı getirdiğinde taraftarımız alana sığsın diye yaptı. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz" dedi.

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