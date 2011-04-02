Ali Sami Yen'in yerine 1 milyar dolarlık 3 kule yapılacak

T24 - Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'in yerine ne yapılacağı merak konusuydu. Projenin detayları artık netleşti. Stadın yerine 1 milyar dolarlık 3 kule yapılacak.

Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen stadı yıkılıyor, yerini 1 milyar dolarlık 3 kule alıyor. 3 kulenin ikisi rezidans, biri de ofis kulesi olacak.

200 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin 43 katlı 2 bloğunda rezidans, 39 katlı bir bloğunda ofis yer alacak.

Efsane stadın etrafı çevrildi, yıkım için artık sayılı günler kaldı.

Ali Sami Yen stadı yıkılacak, ama Galatasaray da unutulmayacak. Projede efsane stadı ve geçmişini anlatan bir de müze yer alacak.

Mecidiyeköy'ün kalbindeki değişim bununla da sınırlı kalmıyor.

Ali Sami Yen arazisinde 3 kule yükselirken, yanındaki likör fabrikası arazisinde kent parkı yapılacak.

Böylelikle projenin yeşil alanı da neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğünde olacak.

Projeyi Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu proje ortaklığı hayata geçirecek.



