Ali Sami Yen'in uğuru



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 6. maçında bugün İspanya ile karşılaşacak Türkiye, müsabakanın yapılacağı Ali Sami Yen Stadı'nda 28. milli maçını oynayacak.



20 Aralık 1964 tarihinde Bulgaristan ile oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan özel maçla birlikte bu statta ilk kez sahaya çıkan (A) Milli Futbol Takımı, Mecidiyeköy'de yaptığı toplam 27 milli maçta, 13 galibiyet, 10 yenilgi ve 4 de beraberlik elde etti.



Ay-yıldızlı ekip, 23'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı 27 milli maçta toplam 55 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.



Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı ilk 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve bu statta ilk galibiyetini 1983 yılında elde eden Türk Milli Takımı, Mecidiyeköy'deki son randevusunda ise 21 Kasım 2007'de, Bosna-Hersek'i, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında 1-0 yenmişti.



ALİ SAMİ YEN STADI'NDAKİ MİLLİ MAÇLAR



(A) Milli Futbol Takımı'nın yarınki maçın oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda şimdiye dek yaptığı maçlar şöyle:



Tarih Organizasyon Rakip Sonuç

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20.12.1964 Özel Bulgaristan 0 - 0

09.10.1965 Dün.Kup.Ele.Gru. Çekoslavakya 0 - 6

01.02.1967 Avr.Şam.Ele.Gru. İspanya 0 - 0

16.11.1969 Dün.Kup.Ele.Gru SSCB 1 - 3

15.04.1981 Dün.Kup.Ele.Gru Çekoslavakya 0 - 3

22.12.1982 Özel Bulgaristan 0 - 1

29.01.1983 Özel Romanya 1 - 1

16.11.1983 Avr.Şam.Ele.Gru. Avusturya 3 - 1

29.04.1987 Avr.Şam.Ele.Gru. Doğu Almanya 3 - 1

25.10.1989 Dün.Kup.Ele.Gru. Avusturya 3 - 0

12.10.1994 Avr.Şam.Ele.Gru. İzlanda 5 - 0

14.12.1994 Avr.Şam.Ele.Gru. İsviçre 1 - 2

10.11.1996 Dün.Kup.Ele.Gru. San Marino 7 - 0

30.04.1997 Dün.Kup.Ele.Gru. Belçika 1 - 3

20.08.1997 Dün.Kup.Ele.Gru. Galler 6 - 4

05.09.1998 Avr.Şam.Ele.Gru. Kuzey İrlanda 3 - 0

14.10.1998 Avr.Şam.Ele.Gru. Finlandiya 1 - 3

27.03.1999 Avr.Şam.Ele.Gru. Moldova 2 - 0

23.02.2000 Özel Norveç 0 - 2

02.09.2000 Dün.Kup.Ele.Gru. Moldova 2 - 0

24.03.2001 Dün.Kup.Ele.Gru. Slovakya 1 - 1

05.09.2001 Dün.Kup.Ele.Gru. İsveç 1 - 2

14.11.2001 Dün.Kup. Baraj Avusturya 5 - 0

07.09.2002 Avr.Şam.Ele.Gru. Slovakya 3 - 0

16.10.2002 Avr.Şam.Ele.Gru. Liechtenstein 5 - 0

17.10.2007 Avr.Şam.Ele.Gru. Yunanistan 0 - 1

21.11.2007 Avr.Şam.Ele.Gru. Bosna-Hersek 1 - 0









