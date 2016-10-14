T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Sami Yen'i anan Galatasaray, Süleyman Seba'yı da unutmadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti

14 Ekim 2016 16:13

Galatasaray'ın 111. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret eden başkan Dursun Özbek ve yöneticiler daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına gidip dua etti.

DHA'nın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, kulübün kuruluşunun 111. yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti.

Sarı kırmızılılar daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret etti.

Mezar ziyaretlerine başkan Özbek'in yanı sıra, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ve yöneticilerden Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya ve sporcular katıldı.

ETİKETLER

GalatasaraySÜLEYMAN SEBADursun Özbek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24