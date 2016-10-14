Ali Sami Yen'i anan Galatasaray, Süleyman Seba'yı da unutmadı

Galatasaray'ın 111. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret eden başkan Dursun Özbek ve yöneticiler daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına gidip dua etti.

DHA'nın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, kulübün kuruluşunun 111. yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti.

Sarı kırmızılılar daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret etti.

Mezar ziyaretlerine başkan Özbek'in yanı sıra, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ve yöneticilerden Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya ve sporcular katıldı.