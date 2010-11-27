-ALİ SAMİ YEN'DE VEDA DERBİSİ İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta yarın derbi maça sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 2010'un son derbisinde Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerinde 4. kez yöneteceği derbi saat 19.00'da başlayacak. Dev maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Tolga Özkalfa. Derbide ayrıca hakem gözlemciliğini Ahmet Akçay, federasyon temsilciliklerini ise Doğan Ertuğrul, Adnan Taşdan ve İsmail Şenay yapacak. -ALİ SAMİ YEN'DE SON DERBİ- Galatasaray Futbol Takımı, vedaya hazırlandığı Ali Sami Yen Stadı'nda son derbi maçını yarın Beşiktaş ile oynayacak. Sezonun ikinci yarısındaki maçlarını, yapımı tamamlanmak üzere olan Türk Telekom Arena'da oynamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Mecidiyeköy'deki son derbide ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. ''Cim Bom'', Türk Telekom Arena'da ilk derbiyi ise sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile toplam 51, Fenerbahçe ile de 46 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in adını taşıyan stat İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde bulunuyor. Stadın resmi açılışı 20 Aralık 1964 tarihinde Türkiye-Bulgaristan (A) milli maçıyla yapıldı. Mevcut kapasitesi 22 bin 800 olan statta seyirci rekoru, koltuk bulunmadan önceki dönemde, 1987'de Galatasaray-Eskişehirspor arasında oynanan maçta 39 bin kişiyle kırıldı. Galatasaray, sezonun ikinci yarısında maçlarını Türk Telekom Arena'da oynamaya başladıktan sonra Ali Sami Yen Stadı yıkılacak ve yerine iş merkezi yapılacak. -ZİRVENİN UZAĞINDA, BURUK DERBİ Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarınki derbiye zirvenin uzağında, buruk çıkacak. Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda 6. sıradaki Beşiktaş ile 10. sıradaki Galatasaray, yıllar sonra zirvenin uzağında lig derbisi oynayacak. Ezeli rakiplerin ikisi birden yıllar sonra derbi öncesi puan cetvelinde ilk 5 sıranın dışında mücadele edecek. Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbi öncesi oldukça kötü bir sezon geçiren ezeli rakiplerden Galatasaray 17 puanla 10, Beşiktaş ise 21 puanla 6. sırada bulunuyor. -2010'DA ''BÜYÜK'' MAÇ KAZANAMADILAR- Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'de yarın yapacakları 2010'un son derbisi öncesinde yıl içinde oynadıkları ''büyük'' maçları kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ezeli rakipler, ligde şampiyonluk yaşayan rakipleriyle 2010 yılı içinde yaptıkları hiçbir maçta 3 puana ulaşamadı. Galatasaray, 2010 yılı içinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile Süper Lig'de yaptığı 7 maçtan 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, sadece 1 gol atıp, 7 gol yedi. Beşiktaş ise şampiyonluk yaşayan rakipleriyle 2010 yılı içinde yaptığı 6 maçtan 3'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, 3 gol atıp, 6 golü kalesinde gördü. -GALATASARAY CEPHESİ- Dev maçın ev sahibi Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbiyi kazanarak, sezon başından bu yana üzdüğü taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor. Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren, son 3 maçında gol bile atamayıp, galibiyete hasret kalan, 13 hafta sonunda 6 yenilgi, 5 galibiyetle yenilgisi galibiyetinden çok olan, eksi 3 averaja sahip 10. sıradaki ''Cim Bom'', 6 maçtır Ali Sami Yen Stadı'nda puan vermediği Beşiktaş'ı, Mecidiyeköy'deki son derbiden yine puansız göndermeyi hedefliyor. Kendi evinde bu sezonki 6 lig maçından 3'ünü kazanıp, 3'ünü yitiren, toplam 8 gol atıp, 10 gol yiyen Galatasaray'da derbi öncesi Baros ve Cana'nın sakatlıklarının geçmesi teknik heyeti sevindirdi. Bu sezon takımının attığı 14 golden 6'sına imza koyan, Beşiktaş'a Ali Sami Yen Stadı'ndaki son 2 derbide toplam 5 gol atan Baros'un, 5 haftalık aradan sonra derbide kısa süre de olsa forma giymesi bekleniyor. Ligde 270 dakikadır gol atamayan sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Misimovic ile cezalı Serdar Özkan derbide forma giyemeyecek. Takım kaptanı Arda Turan ile Mustafa Sarp ve Serkan Kurtuluş'un ise sakatlıkları bulunuyor. -BEŞİKTAŞ CEPHESİ- Guti ve Quaresma gibi flaş transferlerle başladığı sezonda daha sonra sıkıntılı bir döneme giren Beşiktaş ise 6 maçtır puan alamadığı Ali Sami Yen Stadı'ndan 3 puanla dönerek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı takım, derbi maça ezeli rakibine oranla sakat futbolcular bakımından daha sıkıntılı hazırlandı. Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra tedavileri süren Bobo, Rüştü Reçber, Ekrem Dağ, Onur Bayramoğlu, Nihat Kahveci ve Ferrari derbide forma giyemeyecek. Kalede Rüştü'nün yokluğunda Cenk ile Hakan arasında tercih yapacak teknik direktör Bernd Schuster'in, Bobo'nun sakatlığı, Holosko ve Nobre'nin ise formsuzluğunda, uzun süredir 18 kişilik maç kadrosuna bile almadığı Fatih Tekke hakkındaki kararı merakla bekleniyor. -OLASI 11'LER- Ezeli rakiplerin derbi maça şu 1'lerle çıkması bekleniyor: Galatasaray: Ufuk, Ali Turan, Neill, Servet, Hakan Balta, Sabri, Ayhan, Barış, Kewell, Elano, Pino. Beşiktaş: Cenk, Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ernst, Aurelio, Tabata, Guti, Nobre.