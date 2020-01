Ali Sami Yen'de kavga büyüdü

T24 - İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadı arazisini 3 kule inşa etmek üzere alan Torunlar GYO, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu arasında anlaşmazlık çıktı. TOKİ’den hasılat paylaşımı modeliyle alınan 1 milyar liralık projede ortaklar arasındaki kapışmaya ‘hakem’ler çözüm arayacak.

Hürriyet'in haberine göre, Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadı arazisinde, 3 kule inşa etmeyi planlayan, Torunlar GYO, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu ortaklığı arasında anlaşmazlık çıktı. 1 milyar liralık projede, Aşçıoğlu İnşaat, muhasebe kayıtlarında oynama yapıldığı ve alınan kararlardan kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, hakem atanmasını talep etti ve Torunlar GYO ve Kapıcıoğlu İnşaat’tan davası oldu.

Davalılar ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak, davanın reddini istedi. Mahkeme, 3 kişilik hakem heyetini, anlaşmazlıkların çözümü için görevlendirdi

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) hasılat paylaşımı modeliyle ihale ettiği arsa üzerinde, Torunlar GYO’nun liderliğinde Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu ortaklığının hayata geçireceği projede, 3 kulenin 2’si rezidans, 1’i de ofis kulesi olarak planlandı. En yükseği 43 kat olacak inşaatlar yükselirken, yanındaki Likör fabrikası arazisiyle birleşecek kent parkı da projedeki yeşil alanı 3 futbol sahası büyüklüğüne genişletecekti. Projede, 1 milyar 75 milyon TL hasılat hedeflendiği ve TOKİ’nin payının ise 475 milyon TL olacağı açıklanmıştı.

Hakem tayin davası

Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. adına, İstanbul 38’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran avukat Onur Karadağ, muhasebe kayıtlarında oynama yapıldığını ve kendilerine bilgi ve belge verilemediğini belirterek, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den davacı oldu ve “hakem tayini” davası açtı.

Onur Karadağ dilekçesinde, müvekkillerinin 3 kez noter aracılığıyla hakem seçtiklerini ancak Torunlar GYO’nun her seferinde seçilen hakemi reddettiğini belirtti. Seçilen her hakemin reddedilmesinin, ortaklığın işletilmek istenmediğinin göstergesi olduğu belirtilen dilekçede, Aşçıoğlu’nun kasıtlı olarak zarara uğratılmak istendiğini iddia edildi.

Dilekçede, atanacak 3 hakemin de uzman olması istendi. Hakemlerin, proje ortaklığındaki yönetimin yetki ve görevlerini ihmal edip etmediklerinin tespiti, muhasebe kayıtlarında ve evraklarında yapılanların suç veya kusur ve özellikle ortaklar için güven sarsıcı eylemler teşkil edip etmediğinin tespiti konularını araştırmaları istendi.

Atama hukuka aykırı

Davanın duruşması dün görüldü. Davalı Torunlar GYO’nun avukatı Mahmut Karabıyık, “Biz kendi hakemimizi atadık. Davacının da kendi hakemini ataması gerekiyor ve bu 2 hakemin seçeceği 3’üncü kişi ile tespit yapılması gerekir. Bu işlem tamamlanmadan hakem atanması sözleşmeye ve HMK’nin 416’ncı maddesine aykırıdır. Davacı kendi hakemini mahkemenin atamasını istiyorsa bizim için mahsuru yok” dedi. Mahkeme, taraflar arasındaki ihtilafın çözümü için Prof. Hasan İşgüzar, Prof. Mehmet Ali Erten ve Prof. Mehmet Demir’i hakem olarak görevlendirdi.H

Her toplantı için davetiye gönderildi



Torunlar, GYO avukatı Mahmut Karabıyık, Aşçıoğlu’nun iddialarının doğru olmadığı belirterek, “Aramızdaki ihtilaf konusunu oluşturan 3 ayrı ödeme var. Birincisi, TOKİ’ye ödenen 1 milyon 852 bin 500 TL, ikincisi 105 bin TL’lik bir ödeme, diğeri de 23 bin 356 TL’lik bir ödemedir.

Tahkim sürecini başlatan ihtarnamede bu üç konudaki ihtilaf belirtiliyor. Zaten bunlar, bu proje için küçük rakamlar. Diğer iddiaların tahkimle bir ilgisi yok. Maddi tablolarda değişiklik yapılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Her karardan da haberleri vardır. Her toplantı öncesinde davetiye gönderilerek davet edildi. Her şeyden haberleri vardır” dedi