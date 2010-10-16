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Spor

ALİ SAMİ YEN'DE 3 PUAN MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2010 14:21

-ALİ SAMİ YEN'DE 3 PUAN MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Tolga Özkalfa yönetecek. Ligdeki son maçında Kardemir Karabükspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü önünde galip gelerek, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulmak amacında. Galatasaray'da Arda Turan, Elano Blumer, Gökhan Zan ve Lucas Neill'ın sakatlıkları bulunuyor. ''Cim Bom'', bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 

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