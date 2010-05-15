Ali Sami Yen yeniden ihalede

T24- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ali Sami Yen stadyumunun bulunduğu arsanın satışı için yeniden ihaleye çıktı TOKİ’nin bazı basın yayın organlarında yer alan ilanına göre, İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Ali Sami Yen stadyumunun bulunduğu 58 pafta, 1199 ada, 384 nolu parsel (34 bin 450 metre kare), "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü" ile ihale edilecek.



Açık ihale yöntemiyle yapılacak ihaleye yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak.



İlanda söz konusu ihalenin uluslararası bir ihale olmadığı ifade edilirken ihalenin 24 Mayıs 2010 tarihinde saat 15.30’da Ankara’da TOKİ’de yapılacağı belirtildi.



Bu arada TOKİ tarafından 7 Mayısta yapılan duyuruya göre, TOKİ, Ali Sami Yen stadyumunun arsasının satışı konusunda daha önce açılan ve 416,5 milyon liralık teklifin verildiği ihaleyi "iyi, ama yetersiz" bularak iptal etmişti.



TOKİ, Ali Sami Yen Stadyumu’nun arsasının bu kez gelir paylaşımı yöntemiyle satışı amacıyla ihale açtı.



Arsanın gelir paylaşımı yöntemine göre satışı için açılan ihalede ilk teklifler 24 Mayıs’ta alınacak. TOKİ duyurusuna göre, değerlendirme sonucunda uygun görülecek istekliler, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oturuma davet edilecek.



Herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecek.



Teklif verecek firmalarda, son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenecek. İş deneyimi olarak istekliler, tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 160 bin metre kare komple bina hastane, ticaret merkezi, turistik tesisler, kültür eğlence ve dinlenme tesisleri ve benzeri inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendirecekler. Ayrıca, bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren mali durum belgesi verecekler.



İsteklilerin vereceği banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamı 18 milyon liradan, kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin 18 milyon liradan, toplam cironun son 3 yıllık ortalamasının da 16 milyon liradan az olmaması gerekiyor.



İsteklilerden ayrıca, satış geliri üzerinden teklif edilen bedelin yüzde 4’ü tutarında geçici teminat alınacak.



TOKİ’nin Ali Sami Yen Stadyumu’nun arsasının satışı amacıyla 16 Nisan’da düzenlediği açık artırmada da en yüksek teklifi 416 milyon 500 bin lira ile Nurol-Aşçıoğlu Ortak Girişim Grubu vermişti. İhaleye, 3 firma şartname almasına karşın, Nurol-Aşçıoğlu OGG ile Özyazıcı İnşaat ihaleye katılmıştı.



İstanbul-Şişli’de bulunan 34 bin 640,43 metre kare yüzölçümlü, 1199 ada 384 parsel numaralı olan Ali Sami Yen arazisinin 10 dönümden fazlasının yeşil alan olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.