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Spor

ALİ SAMİ YEN STADI'NIN KOLTUKLARI SATIŞA ÇIKARILIYOR  İSTANBUL (A.A)

11 Ocak 2011 19:46

-ALİ SAMİ YEN STADI'NIN KOLTUKLARI SATIŞA ÇIKARILIYOR  İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Galatasaray'ın bu akşam son maçını oynayacağı Ali Sami Yen Stadı'nın koltukları satışa çıkarılıyor.  Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta içerisinde tamamı sökülen stadın koltuklarının, Yataş firması tarafından üretilecek ilave bir modülle kısa bir süre sonra Galatasaray Store ve belirli Yataş mağazaları başta olmak üzere seçkin satış noktalarında satışa çıkarılacağı bildirildi.  Üzerinde Galatasaray logosunun ve ''Ali Sami Yen Sonsuza Kadar'' vinyetinin bulunduğu sertifikalı Ali Sami Yen Stadı koltuklarının, kapalı-açık tribün koltukları ve numaralı tribün koltukları olarak iki farklı fiyattan satılacağı kaydedildi. 

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