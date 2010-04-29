Ali Sami Yen Stadı ihalesi iptal edildi

T24-

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Aslında arsa için değerine göre çok iyi fiyat verildi. Ama bizim Seyrantepe kompleksi bizim öngördüğümüzden daha pahalıya mal olacağından daha çok gelir sağlamak amacıyla ihaleyi iptal ettik. Hasılat paylaşımını denemek zorundayız. İyi bir ihaleydi, üzgünüm'' dedi.

Ali Sami Yen için Açşıoğlu-Nurol tarafından verilen fiyatı ''arsa değeri'' olarak iyi bulduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

''Eren Talu'nun daha önceki ihalede verdiği teklifle hemen hemen aynı hatta üzerinde. Ancak Seyrantepe için öngördüğümüz maliyet 270 milyon liradan 310 milyon liraya çıktı. Bize para kalmıyor. Açıkları kapatmamız için daha fazla gelir elde etmeliyiz, bunun için hâsılat paylaşımı yöntemini deneyeceğiz. En kısa sürede hâsılat paylaşımı yöntemiyle yeniden ihaleye çıkıyoruz.''

Hasılat paylaşımı yönteminde daha iyi bir teklifin geleceğine inandığını belirten Bayraktar, ''Bir malın değerini alıcı belirler. Beklediğimiz rakama ulaşıncaya kadar ihaleye devam edeceğiz'' dedi.

Hasılat paylaşımı yönteminde yatırımcı açısından bir takım avantajlar olduğunu anlatan Bayraktar, özellikle devletin ortaklığının devam etmesi nedeniyle imar ve ruhsatla ilgili sorunların daha kolay çözülebildiğine işaret etti.

Bayraktar, ''Daha önce 50 milyon liraya satamadığımız bir arsayı imar ve ruhsat avantajları nedeniyle 75 milyon liraya sattığımız oldu. Ali Sami Yen için değerinin üzerinde verdiler ama kaynak ihtiyacımız nedeniyle ihaleyi iptal ettik, üzgünüm. Firmalara ilgileri için teşekkür ediyorum'' diye konuştu. (aa)