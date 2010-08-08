Ali Sami Yen Mayıs'ta yıkılacak

T24 - Ali Sami Yen arazisi için TOKİ'ye 475 milyon TL'lik gelir vadeden Yaşar Aşçıoğlu, önceki gün sözleşmeyi imzaladı ve ihale resmi olarak onaylandı. Aşçıoğlu, "30 Mayıs'a kadar vaktim var ama ocakta inşaata başlamak istiyorum. Doğru ve ekonomik fiyatla çıkıp birkaç ayda satışı bitirmek niyetindeyim" dedi.





Yaklaşık 1 yıldır Yaşar Aşçıoğlu ve Ali Sami Yen adları hep yan yana anılıyor. Aşçıoğlu İnşaat'ın patronu, bu araziye talip olduğunu açıklayalı çok olmuştu. Daha sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) satış ihalesi yaptığında, kazanan taraf da o olmuştu. Ancak fiyat yetersiz bulununca iptal kararı geldi. Sonra tekrar denedi; oldu mu olmadı mı derken, son ihalede hasılat paylaşımı modeline gidilince TOKİ'ye en yüksek teklifi yine o verdi. İhalenin onaylanıp onaylanmayacağı merak konusuyken yapılan açıklama ile Aşçıoğlu'nun teklifini 475 milyon TL'ye kadar çıkardığı ve ihaleye onay geldiği bildirildi. Nihayet muradına eren Aşçıoğlu, işin tamamen resmi hale geldiği son imzayı da önceki gün Ankara'da attı. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra sorularımızı yanıtlayan Aşçıoğlu, "İmzayı atarken, kendimi dünya güzeliyle nikah yapan erkek gibi hissettim. Sanki nikah defterini imzalıyorum... O kadar güzel... Güzel bir iş başardım" dedi.





Ben yıkarsam, ocakta başlarım





Sözleşme şartlarına göre, en geç 30 Mayıs'ta inşaata başlaması gerektiğini kaydeden Aşçıoğlu, ocakta başlamak istediğini belirtti. Aşçıoğlu, ligin ilk yarısının 13 Ocak'ta biteceğini ifade ederek, "Galatasaray stadı yıkıp içindeki bazı obje ve kalıntıları alacak. Ancak, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'a ‘Yıkımı ben yapayım; istediklerinizi yine alırsınız' teklifi götürdüm. Eğer kabul görürse, 3-4 aylık yıkım süresini bekleyip mayısta işe girişmek yerine, erkene çekebilirim. Çünkü biz yıkarsak hafriyata da aynı anda başlayabiliriz" şeklinde konuştu.





Projenin 3 ayrı kuleden oluşacağını kaydeden Aşçıoğlu, bu kulelerden 1 veya 2'sinin rezidanslara ayrılacağını söyledi. Aşçıoğlu, hızlı bir satış yapmak istediklerini belirterek, "Şehir merkezinde bu kadar büyük başka bir arazi yok. Bulunmaz bir yer. Bu değere layık bir yatırım olacak. Ancak konut fiyatında uçmayacağım. Metrekaresi öyle 10 bin-15 bin dolar olmayacak. Başlangıçta 7 bin dolara çıkmayı bile düşünmüyorum. Doğru ve ekonomik bir fiyat olacak. Ne ucuz, ne pahalı... Çünkü hızlı satış istiyorum. Birkaç ayda satışın bitmeli ki yeni projelere geçelim. Sonra etap etap yüzde 25 zamlar yaparım. En kısa sürede satışa başlamak istiyorum" dedi.





Konutlar için 500 kişilik sıra var





Ali Sami Yen Stadı'nın yerinde yükselecek konutlarda yaşamak isteyen pek çok insan olduğunu söyleyen Yaşar Aşçıoğlu, uzun bir süredir talep topladıklarını belirtti. Aşçıoğlu, 500 kişilik bir listenin konut almak için beklediğini ifade ederek, "Bunlar arasında Galatasaraylılar olduğu gibi, diğer takımları tutanlar da var. Davetlerde önümü kesip ‘Ne zaman satışa başlıyorsun? Bana da daire ayır' diyorlar" şeklinde konuştu. Aşçıoğlu, konutların büyüklüklerine ve konseptine, taleplerin yön vereceğini belirterek, "Bu listede yer alanlardan ve tüm taliplerden ‘Nasıl bir ev istiyorsunuz?' sorusuna yanıt alacağım. Daire sayısı, tipleri, konsept... Her şeyi talebe bağlı yapacağız. Hayallerini soracağız. Aldığımız cevaplara göre de projeyi şekillendireceğiz" dedi.

Aşçıoğlu, sözleşmeye göre, projeyi 3.5 yılda tamamlaması gerektiğini söyledi.





Güney Koreliler bile ortak olmak istiyor, 7 talip var





Projeyi tek başına yapmak istediğini, ancak ortaklık teklifleri de aldığını anlatan Yaşar Aşçıoğlu, "Yalnız yürütmek istesem de çok cazip bir teklif gelirse kabul edeceğim" dedi. Aşçıoğlu, şöyle konuştu: "Güney Kore'den, ABD'den, İsviçre'den ve Türkiye'den toplam 7 şirketin yatırıma ortak olma teklifi var. Bunlardan birini değerlendirebilirim. Eğer yalnız devam edersem, projeyi Mimar Emre Arolat hazırlayacak. Fakat tabii bir ortaklık söz konusu olursa, ortağın da söz hakkı olacak. Örneğin, Güney Koreli şirketin mimarlık ofisi de var. Belki de onlar katkıda bulunmak isteyecek. Ben projede çarşı düşünüyordum ancak ABD'li bir otel işletmecisi, burada kongre merkezi ve otel işletmesine talip oldu. Onlarla anlaşırsak çarşı yerine kongre merkezi olacak ve 1 kule de otel olacak. Ofis yapmak isteyen şirketler de var. Tekliflerin ciddiyetine göre şekilleneceğiz."





Likör'ün durumunu beklemem





Ali Sami Yen'e komşu likör fabrikası arazisinin de sahibi olan Aşçıoğlu, iki araziyi ortak bir projeyle değerlendireceğini açıklamıştı. Ali Sami Yen'de sorunun çözülmesine rağmen, likör arazisinin planı hala yargıda ve çivi çakılamıyor. Aşçıoğlu, bu konuda, "Bu proje için oranın durumunu beklemem. Belki mahkeme kararı yetişir ama yetişmezse de orayı sonradan dahil ederim" dedi.





300 milyon dolarlık yatırım





Aşçıoğlu, proje için 280-300 milyon dolar civarında yatırım planladığını belirtti. Kendisine tanınan sürede inşaatı bitirmeyi hedeflediğini kaydeden Aşçıoğlu, "3 yılda da bitirebiliriz. Zaten finansman sorunu yok. yerli ve yabancı bankalarla kredi için konuşuyoruz. Ayrıca, söylediğim gibi hızlı satarsam krediye de ihtiyacım kalmaz" dedi.



