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Spor

Ali Sami Yen için son kombineler satışta

15 Nisan 2009 15:17


Galatasaray Kulübü, 2009-2010 sezonunun kombine kart satışına başladı. Satışlar, ''Veda sezonunda Ali Sami Yen'e son davet'' sloganıyla başladı.

Galatasaray'da, 2009-2010 sezonu kombine kart satışları başladı.

Ali Sami Yen Stadı VIP Tribünü'nde yapılan kombine kartlardan, en çok kapalı tribüne ilgi gösterildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün, ''Veda sezonunda Ali Sami Yen'e son davet'' sloganıyla başladığı satışlar, hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında sürecek.

Bu arada, numaralı tribün kombine kartı alan taraftarların, Galatasaray Dergisi'ne 1 yıllık ücretsiz abone olacağı ve mayıs ayı başında satışına başlanacak Türk Telekom Arena locaları ve VIP koltukları kombine kartlarına öncelikli sahip olma avantajını elde edeceklerin bildirildi.

Taraftarların 1 peşin 4 taksit ile kombine bilet alabileceği ifade edilirken, numaralı tribün kombine sahiplerinin öncelikli alma süresinin 30 Nisan Perşembe günü mesai saatinde sona ereceği kaydedildi.

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