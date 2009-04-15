Ali Sami Yen için son kombineler satışta



Galatasaray Kulübü, 2009-2010 sezonunun kombine kart satışına başladı. Satışlar, ''Veda sezonunda Ali Sami Yen'e son davet'' sloganıyla başladı.



Galatasaray'da, 2009-2010 sezonu kombine kart satışları başladı.



Ali Sami Yen Stadı VIP Tribünü'nde yapılan kombine kartlardan, en çok kapalı tribüne ilgi gösterildiği açıklandı.



Sarı-kırmızılı kulübün, ''Veda sezonunda Ali Sami Yen'e son davet'' sloganıyla başladığı satışlar, hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında sürecek.



Bu arada, numaralı tribün kombine kartı alan taraftarların, Galatasaray Dergisi'ne 1 yıllık ücretsiz abone olacağı ve mayıs ayı başında satışına başlanacak Türk Telekom Arena locaları ve VIP koltukları kombine kartlarına öncelikli sahip olma avantajını elde edeceklerin bildirildi.



Taraftarların 1 peşin 4 taksit ile kombine bilet alabileceği ifade edilirken, numaralı tribün kombine sahiplerinin öncelikli alma süresinin 30 Nisan Perşembe günü mesai saatinde sona ereceği kaydedildi.