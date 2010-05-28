Ali Sami Yen için en yüksek teklifi Aşçıoğlu verdi

T24- Toplu Konut idaresi'nin (TOKİ) Ali Sami Yen Stadyumu arsasının gelir paylaşımı yöntemi ile satışı ihalesinin ikinci aşamasında en yüksek teklifi yine Aşçıoğlu İnşaat verdi.





Aşçıoğlu İnşaat, Ali Sami Yen arsası için hasılat hedefini 1 milyar 25 milyon 555 bin liraya yükseltirken, TOKİ'ye 461 milyon 500 bin lira arsa payı önerdi. Firma, hasılatın 1 milyar 25 milyon liranın üzerine çıkması halinde TOKİ'ye verilecek payı da yüzde 43'ten yüzde 45'e çıkardı.





TOKİ'de, komisyon başkanı Muhsin Soylu başkanlığında düzenlenen ihalenin ikinci aşamasında, ilk önce firmalardan sözlü teklifleri istendi.





Aşçıoğlu İnşaat, ihalenin birinci aşamasında 387 milyon lira olarak önerdiği arsa payını 388 milyon liraya çıkardı. Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. AŞ de önceki ihalede 92 milyon 210 bin 92 kuruş olan arsa bedelini 389 milyon liraya yükseltti.





Daha sonra firmalardan nihai yazılı teklifleri istendi. Aşçıoğlu İnşaat, söz konusu arsa için önce 900 milyon lira olarak öngördüğü satış hasılatı tutarını 1 milyar 25 milyon 555 bin liraya, arsa bedeli olarak TOKİ'ye verilecek tutarı da 461 milyon 500 bin liraya yükseltti. Satış hasılatının 1 milyar 25 milyon 555 bin liranın üzerine çıkması halinde, TOKİ'ye verilecek pay yüzde 43'ten 45'e yükseltildi.





Teknik Yapı ise Ali Sami Yen stadyumu arsasında uygulayacağı projenin toplam hasılat tutarını 249 milyon 217 bin 416 liradan, yaklaşık 3 kat artırarak 971 milyon 428 bin 571 liraya çıkardı. Firma, TOKİ'ye, 421 milyon 428 bin 571 lira arsa payı önerirken, satış hasılatının 971,4 milyon liranın üzerine çıkması halinde, idareye bundan yüzde 43,41 pay vermeyi öngördü.





Teknik Yapı, ihalenin birinci aşamasında, toplam 249 milyon 217 bin 416 lira satış geliri öngörürken TOKİ'ye 92 milyon 210 bin 92 kuruş arsa satış payı önermişti. Satış hasılatının 249,2 milyon liranın üzerine çıkması halinde bunun yüzde 37'si TOKİ'ye verilecekti.





Komisyon Başkanı Muhsin Soylu, ihalenin teknik olarak sonuçlandığını belirterek, tekliflerin TOKİ tarafından değerlendirileceğini söyledi.





İhale şartnamesine göre, teklif edilen arsa satış karşılığı idare payının yüzde 20'si sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde, yüzde 15'i bir yıl içinde, yüzde 15'i 540 gün içinde, yüzde 15'i 720 gün içinde, yüzde 15'i 900 gün içinde, yüzde 10'u 1140 gün içinde, kalan son yüzde 10'luk bölümü de 1325 gün içinde olmak üzere, yaklaşık 4 yılda ödenecek.





-İLK AŞAMADAKİ TEKLİFLER-





TOKİ'nin Ali Sami Yen Stadyumu'nun arsasının hasılat paylaşımı yöntemi ile satışı amacıyla düzenlediği ihalenin ilk aşaması, 24 Mayıs günü yapılmış, 8 firma şartname almasına karşın sadece iki firma teklif vermişti.





İhalenin ilk aşamasında Aşçıoğlu İnşaat-Nurol OGG, söz konusu arsa için toplam 900 milyon liralık satış hasılatı öngörürken, TOKİ'ye 387 milyon lira arsa payı önerdi. Ayrıca satış hasılatının 900 milyonun üzerine çıkması halinde hasılatın yüzde 43'ü yine TOKİ'ye verilecekti.





İhaleye ikinci teklifi veren firma ise Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. oldu. Firma toplam 249 milyon 217 bin 416 lira satış geliri öngörürken TOKİ'ye 92 milyon 210 bin 92 kuruş arsa satış payı önerdi. Firma satış hasılatının 249,2 milyon liranın üzerine çıkması halinde bunun yüzde 37'si yine TOKİ'ye verilecekti. (aa)