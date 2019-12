Ali Sami Yen Cehennemi kapılarını son kez açıyor

T24 - Galatasaray'ın bir çok zaferine evsahipliği yapan ve dünya çapında bir üne sahip olan "Ali Sami Yen cehennemi"nde bugün son kez lig maçı oynanacak. Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki maçlarını yapacağı Seyrantepe'de yeni yapılan Türk Telekom Arena, sarı kırmızılı taraftarların yeni mabedi olacak.



CEHENNEM'E VEDA KLİBİ





20 Aralık 1964 yılında Türkiye-Bulgaristan karşılaştırmasıyla açılan Ali Sami Yen Stadı, 49 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. 22 bin 800 kişi kapasiteli statta 1985 ve 1993 yıllarında yenileme çalışmları yapıldı.

Ali Sami Yen Stadı birçok özelliği ile uluslararası standartların gerisinde kalsa da dünyanın en ünlü stadyumlarından birisidir. Birçok ulusal medya kuruluşu ve spor yazarı tarafından Ali Sami Yen Dünyanın en etkili stadyumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın her yerinde "Welcome to hell" Ali Sami Yen olarak yani "Ali Sami Yen Cehennemine hoşgeldiniz" demektir.

Galatasaray bu stat'ta Avrupa'nın birçok ünlü kulübünü yenmiştir. Bunlar arasında Real Madrid, AC Milan, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, İnter, B. Münih, Borrisia Dordmunt, Liverpool, Bologna, SS Lazio, Leeds United, R. Mallorca, Paris Saint Germain, Glasgow Rangers, Olympiakos, Bordeaux, AS Monaco, Athletic Bilbao, Deportivo de La Coruña ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın üst düzey kulüpleri bulunmaktadır.



Aslantepe' de inşaası devam eden Türk Telekom Arena açıldıktan sonra Ali Sami Yen Stadı yıkılacak ve yerine iş merkezi yapılacaktır.





Ali Sami Yen kimdir?



1886 yılında doğan Ali Sami Yen, Edebiyatçı Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu, futbolcu, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusudur.

Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören Ali Sami Yen, 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nü kurma kararını aldı ve kulübün bir numaralı kurucu üyesi oldu.

1924 Paris Olimpiyatlarına katılan Türk kafilesinin başkanlığını yapan Ali Sami Yen, 1926-1931 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat komitesinin başkanlığı görevini yürüttü. Galatasaray'da 1905-1918 arasında 13 yıl, 1925'te 1 yıl olmak üzere iki dönemde 14 yıl başkan olarak hizmet verdi.

Milli Takımın Romanya ile yaptığı ilk maçta, ilk teknik adam olarak takımın başında yine Ali Sami Yen vardı. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın uzun yıllar fahri başkanlığını yürüttü.

Ali Sami Yen 1951 yılında İstanbul'da vefat etti.