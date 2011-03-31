-ALİ SAMİ YEN ARAZİSİNE MİLYARLIK PROJE İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Torunlar, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu proje ortaklığı ile Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu arazisine yapılacak olan projenin satışına mayıs ayında başlanacak. Ağa Han Ödüllü Mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan, ofis ve rezidans olmak üzere üç bloktan oluşan, toplam 1 milyar lira yatırım tutarına sahip projenin, 2014'te tamamlanması hedefleniyor. Üç otopark katı ile 200 bin metrekare üzerinde inşaat alanına sahip 3 bloktan oluşan projenin 2 bloku 43 katlı rezidans, 1 bloku ise 39 katlı A sınıfı ofisten oluşuyor. Arazilere farklı konumlarla yerleştirilen bloklar, bitkilerin güneşe doğru yönelmesi anlamına gelen "tropizm" yorumundan esinlenerek tasarlandı. Bu tasarım sayesinde üç blokun tüm cepheleri, başta İstanbul Boğazı olmak üzere Marmara Denizine kadar uzanan kentin farklı panoromik manzaralarını katlarına taşıyacak. Rezidans daireleri 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar çeşitli metrekarelerde dairelerden oluşacak. Projede kat yüksekliği 9 metre olan çekim stüdyolarına yer verilmesi planlanıyor. Komşu parseldeki mevcut yeşil alanla da bütünleşerek bir kent parkına dönüşmesi hedeflenen projede, meydanlara açılan mekanlar arasında Ali Sami Yen'i de ölümsüzleştiren bir simgenin yer alması öngörülüyor. Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı Şirketi İcra Kurulu Başkanı Aziz Torun, projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mecidiyeköy'de adeta gizlenmiş pırlanta, elmas gibi duran Ali Sami Yen stadının, gelişen ve değişen şartlarla yeniden projelendirilmesi gereken bir alan olarak durduğunu, TOKİ ihalesi sonucu, değişen şartlara göre burada proje geliştirdiklerini belirtti. Projenin bölgeye nefes aldıracak, Mecidiyeköy'e bir meydan kazandıracak, aynı zamanda şehrin siluetini de değiştirecek muhteşem bir proje olduğunu ifade eden Torun, projenin inşaatına haziran itibariyle başlamayı ve Mayıs 2014'te projeyi tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Toplam inşaat alanının 200 bin metrekareyi aşkın olduğunu söyleyen Torun, inşaat protokolü gereği 25 bin metrekare civarındaki bir otopark katını belediyeye vereceklerini, burasının bir anlamda kamuya açık otopark alanı olarak bölgeye hizmet vereceğini kaydetti. -SORULAR- Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, projeyle ilgili isim çalışmaları olduğunu, bazı düşündükleri isimleri tescile gönderdiklerini, ancak tescil edilmeden bunu açıklamanın mümkün olmadığını belirtti. Aziz Torun, fiyatları satışa çıktıkları gün açıklayacaklarını ifade ederek, "Fiyat politikamız o bölge için satılabilir ve kabul edilebilir en uygun fiyat olacak" dedi. TOKİ ihalesi sonunda 475 milyon lira TOKİ payı öngörüldüğünü, bunun da 1 milyar 75 milyon hasılata göre öngörülen oran olduğunu söyleyen Torun, "Dolayısıyla arsa ve inşaat maliyetimiz 1 milyar lira civarında. Bunu inşaat alanına böldüğümüzde, arsa ve inşaat maliyetimiz metrekare bazında aşağı yukarı 5-6 bin lira gibi rakama ulaşıyor" diye konuştu.