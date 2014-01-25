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Ekonomi

Ali Sabancı ve Emine Kamışlı 'Ayakkabı Dünyası'na talip

Esas Holding bu yatırımla ilk kez giyim perakende sektörüne girmiş olacak

25 Ocak 2014 23:04

Ali Sabancı ve Emine Kamışlı'nın sahibi olduğu Esas Holding, Ayakkabı Dünyası ve Akbacakoğlu Kundura hisselerini satın almak için harekete geçti. Her iki şirket devir için Rekabet Kurulu'na başvuran Esas Holding bu yatırımla ilk kez giyim perakende sektörüne girmiş olacak.
Ayakkabı Dünyası Mağazacılık ve İnşaat Anonim Şirketi ile Akbacakoğlu Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin her birinin en az %60 ve en fazla % 65 oranında hissesinin Esas Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talepli işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Geçmişi 1923 yılına dayanan Akbacakoğlu Grubu’na ait olan Ayakkabı Dünyası, ilk mağazasını 1996 yılında açtı. Türkiye’de büyükmetrekare çok markalı ayakkabı mağazacılığının doğuşuna öncü olan  Ayakkabı Dünyası, bugün Türkiye çapındaki 40 mağazası ve yılda 2 milyon çifti aşan ayakkabı satışıyla sektörün öncü firmaları arasında yer alıyor. 

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