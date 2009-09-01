Ali Rıza Bey, Oğuz'un evine yerleşiyor!

Yaprak Dökümü, çarşamba günü yeni sezonun ilk bölümü ekranlarda...



Kanal D'nin, başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in oynadıkları, üç sezondur izlenme rekorları kıran dizisi "Yaprak Dökümü" çarşamba günü, yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Ferhunde'nin Mithat Kara ile evlenip, evin yeni sahibi olduğunu öğrenen Ali Rıza Bey ve ailesi büyük yıkıma uğrar. Bu beklenmedik darbeyle sarsılan aile şaşkınlık yaşarken Ferhunde zaferinin tadını çıkarmaktadır. Şevket'in bu duruma sessiz kalması mümkün değildir. Mithat Kara onlara karşı mahcup olsa da, eşi olarak Ferhunde'yi sahiplenmek ve savunmak durumundadır. Onun da Şevket'e karşılık vermesiyle işler çığırından çıkar ve evde büyük olay yaşanır.

Bir anda kendilerini sokakta bulan Tekin Ailesi, Necla'nın evine sığınmak zorunda kalır. Durumu kabullenmek hepsi için çok zordur, ama doğup büyüdüğü evi Ferhunde'ye bırakmak en çok Ali Rıza Bey'in ağrına gitmektedir.

Oğuz'un tutuklanmasıyla bir anda yapayalnız kalan Leyla da durumu öğrenince, ailesi için harekete geçer ve Mithat'ın karşısına çıkar. Ferhunde'nin yeni bir yüzünü gören Mithat'ın kafası karışınca Ferhunde yine kendince tedbirini almakta gecikmez. Fikret ve Ferhunde'nin yüzleşmesi de yine beklenmedik olaylara sahne olurken, Şevket baba evini geri almak için yemin eder.