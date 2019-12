Ali Poyrazoğlu'ndan tavsiyeler...

T24 - Sanatçı Ali Poyrazoğlu, ikili ilişkilerde ve tensel temasta yenilenmeyi sağlayamayan bireylerin iş hayatında da başarılı olamayacağını söyleyerek, “Ten ilişkisini inovatif bir dokunuşla geleceğe götüren insan, iş hayatında mutlu olabiliyor” dedi.





Şirketlere verdiği workshop’larla tanınan sanatçı Ali Poyrazoğlu, Bersay İletişim Enstitüsü’nün (BİE) konuğu olarak profesyonellere “Fark Yaratan İnsan” olmanın şifrelerini verdi. İkili ilişkilerde ve tensel temasta yenilenmeyi ve başarılı olmayı sağlayamayan bireylerin iş hayatında da başarılı olamayacağını söyleyen Poyrazoğlu, “Aşk hayatını yönetemeyen adam, iş hayatını da yönetemez. Ten ilişkisini bile inovatif bir dokunuşla geleceğe götüren ve mutlulukta süreklilik sağlayan insan, iş hayatında da başarılı, yaratıcı ve mutlu olabiliyor” dedi.





Irzımıza geçildi



Birlikteliklerde biraz zaman geçtikten sonra ‘Şu yastığı koyup üstüne oturayım. Ölsün’ deme noktasına gelinebildiğini dile getiren Poyrazoğlu şöyle devam etti: “İlişkilerde bir süre sonra ten eskiyor. Herhangi bir şeye yenilik katmak zor geliyor. Hepimiz bu memlekette katledilmiş, ırzına geçilmiş, beyni elinden alınmış çocuklarız. ‘Yapma’, ‘dokunma’, ‘icat çıkarma’, ‘sıradan çıkma’ çivileri çakıldı her yerimize.”





Popomuzda çiviler



Sonra belirli bir yaşa gelip iş hayatına girdikten sonra böyle bir süreçten geçmiş beyinlerden yaratıcı olup icat çıkartması beklendiğinin altını çizen Poyrazoğlu şöyle devam etti: “Bizden yenilik istendiğinde biz ‘Ne icat çıkartacağım ya? Bunca sene canımı okudunuz siz benim. Zihnime, kalbime, göğsüme, popoma, her yerime çivileri çaktınız’ deme noktasına gelebiliriz. Ama zihnimizi özgürleştirebilmek için eğitim hayatımızda, aileden başlayarak askerlikten, ezildiğimiz büzüldüğümüz dönemlerden, köle ticaretinin ilk evrelerinden oramıza buramıza çakılmış çivileri teker teker söküp özgür bir zihin çıkartmaya

çalışmalıyız.



Çünkü firmalar özgür zihin istiyor. Bunun için kendine, aşkına, karşındakinin tenine bile yeni ve farklı şekilde dokunabilen insan çıkarmak zorundayız kendimizden.”





İkinci beyin faktörü



Başarılı insan için ikinci bir ilgi alanının önemini Einstein örneğiyle anlatan Poyrazoğlu bunu şöyle açıkladı: “Einstein bilgisini hayal gücünün emrine verdi. Keman çalardı, resimden anlıyordu. Başka disiplinler konusunda ikinci üçüncü beyin oluşturmuş insandı.” Hi Tech’in giderek yalnızlığın oyuncağına dönüştüğünü dile getiren Poyrazoğlu, “Bu kurumlarla ilişkileri zedelemeye başladı. Hi touch insani dokunuşuna geri dönmeli” dedi.





Kurumlar fazla kilolarını atar



Poyrazoğlu, “İnsanların fazla kilo taşıyamadığı gibi kurumlar da fazla gelen çalışanlarını silkeleyip diyet yapabilirler” dedi.