Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanına suç duyurusunda bulunacağım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında şehit cenazesinde çekilen fotoğrafı üzerinden yüklendiği CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in olaya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, Erdoğan hakkında dava açacağını duyurdu.

Başarır, “Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında şehit cenazesinde çekilen fotoğrafı üzerinden yüklendiği CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in olaya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, Erdoğan hakkında dava açacağını duyurdu. Başarır, “Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında Tank Palet Fabrikasının satışı ve ordu ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle AKP iktidarının hedefi haline gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı eleştirdi. Erdoğan, Başarır’ın 2019 yılında bir şehit cenazesindeki fotoğrafını anımsatarak, “Gördünüz cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor” dedi.

Bu sözler üzerine CHP’li Başarır yazılı açıklama yaparak Erdoğan’a yanıt verdi. Başarır, söz konusu şehit cenazesinde MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in de olduğunu kaydederek, Şimşek'in o dönem yaptığı açıklama ve görüntülü paylaşımı hatırlattı. Şimşek, şunları belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki bir kez daha trollerin sosyal medyada ortaya sürmüş olduğu asılsız, yalanlara itibar etmiş ve şahsımı bir kez daha hedef almıştır. Hâlbuki iktidar ortağı oldukları MHP’nin Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek’e konuyu sorup gerçeği öğrenebilirdi. Ama görünen o ki amaç, gerçeğin ortaya çıkması değil bir çeşit itibar suikastine dönüştürme çabasıdır. Sayın Şimşek’in o görüntülere ilişkin yapmış olduğu açıklama ortadadır. Bize inanmıyorsanız dönün kendi iktidar ortağınıza sorun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmayan bir durumdan vazife çıkararak şahsıma hakaret etmesi ve iftirada bulunarak hedef göstermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.”

MHP’li Şimşek ise o tarihte olayın ardından yaptığı açıklamada, Başarır ile şehit cenazesine katıldıklarını ve üzüntüyü hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, vatandaşların birbirlerine benzeyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Başsavcı Mustafa Ercan'ı karıştırmaları üzerine gayri ihtiyarı bir tebessüm oluştuğunu aktarmış ve "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzücüdür, yanlıştır. Olayın canlı şahidiyim. Bunu vicdani bir mesele gördüğüm için sizlerle paylaşıyorum" demişti.

ANKA