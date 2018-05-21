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Spor

Ali Koç'un teknik direktör adayı belli oldu

Bu sezonu şampiyon tamamlayan teknik direktör, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan seçilmesi halinde sarı-lacivertlilere en yakın isim olacak

21 Mayıs 2018 17:38

Ali Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam etmesi beklenmiyor. Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Roseolduğu öğrenildi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Salzburg'da yaşayan ve bu sezonu şampiyon tamamlayan 41 yaşındaki Rose, takımını bu sezon Avrupa Ligi yarı finaline kadar taşıyıp tüm futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekmişti.

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