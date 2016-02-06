T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Koç'un omzu kırıldı

Ameliyata alınan Koç'un omzunun çivi ile kaynatılacağı öğrenildi

06 Şubat 2016 12:59

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un vefatının ardından, Koç Ailesi bir talihsizlik daha yaşadı. Koç Holding grubuna bağlı Ford Otosan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Ali Koç, düşerek omzunu kırdı. Koç olayın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Haber 7'nin haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Ali Koç düşüp omzunu kırdı. Ameliyata alınan Ali Koç'un omzunun çivi ile kaynatılacağı ve fizik tedavi yöntemi ile sağlığına kavuşacağı öğrenildi. 

 

Ali Koç kimdir?

 

Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğlu olan Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri olan Ali Koç, Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice Üniversitesi'nden diplomasını aldı. Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.

2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu üyesi olan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki dönem yöneticilik yaptı. Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç ve Kerim Rahmi Koç adında bir kızı bir oğlu var.

ETİKETLER

ali koçkoç holdingomzunu kırdıameliyathastanehaber

İlgili Haberler

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde yer alacak mı?

Fenerbahçe'de gözler cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan olağan genel kurula çevrildi

Ali Koç: Alnında ne yazıyorsa o

''Hiçbir sorun yoktu, çok mutluydu, enerjikti, zayıflıyordu, spor yapıyordu''

Rahmi Koç ve Ali Koç: Mustafa, bize büyük bir gol attı

Mustafa Koç'un ölümünün ardından Şişli'de sahibi olduğu Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğramıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24