Ali Koç'un omzu kırıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un vefatının ardından, Koç Ailesi bir talihsizlik daha yaşadı. Koç Holding grubuna bağlı Ford Otosan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Ali Koç, düşerek omzunu kırdı. Koç olayın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Haber 7'nin haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Ali Koç düşüp omzunu kırdı. Ameliyata alınan Ali Koç'un omzunun çivi ile kaynatılacağı ve fizik tedavi yöntemi ile sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

Ali Koç kimdir?

Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğlu olan Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri olan Ali Koç, Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice Üniversitesi'nden diplomasını aldı. Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.

2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu üyesi olan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki dönem yöneticilik yaptı. Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç ve Kerim Rahmi Koç adında bir kızı bir oğlu var.