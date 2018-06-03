Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada: Geriye sadece bir seçim kaldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 4 bin 644'e 16 bin 92 oyla, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sonlandıran Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ali Koç'un başkanlığını ilk tebrik edenlerdendi. İnce, kişisel Twitter hesabından, "Aziz Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye’deki büyük değişimdedir" paylaşımında bulundu.

Mert Acı isimli bir Twitter kullancısı da, Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aziz Yıldırım'ın bulunduğu fotoğraf karesini paylaşarak, "Geriye sadece bir seçim kaldı.. #Ali Koç Baskan" diye yazdı.

Sosyal medyada Ali Koç'un başkanlığına yönelik yapılan paylaşımlar şöyle:

Balçiçek İlter‏: Ve birden güzel bir şey oluverir hayatta

Erol Bilecik: Fenerbahçemizin hayalleri, umutları ve başarılarla dolu geleceği için yepyeni bir dönem başladı. Türk sporuna hayırlı olsun!

Fatih Portakal: Demek ki neymiş: hicbir güç, hiçbir idare kalıcı değil. Günü geldiğinde değişim kaçınılmaz oluyor. #AliKoç @Fenerbahce’nin yeni başkanı. O da umarım gelecekte bu günlerini hiç unutmaz. Bu sezon kombine almak artık şart oldu. #değişimumuttur @Fenerbahce şampiyon.