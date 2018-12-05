Ali Koç'tan sabah 08.00'de toplantı kararı: Devre arasına kadar Koeman, ardından yeni hoca

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'nin yönetimi sabah erken saatlerde bir toplantı yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa beraberliği ardından yöneticileri saat 8'de kulüp binasına çağırdı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 14 haftada sadece 14 gol atıp 14 puan toplayabilen sarı lacivertlilerde Kasımpaşa beraberliği sonrası Ali Koç yöneticileri arayarak sabah 08.00’de kulüp binasına gelmelerini istedi.

Devam eden teknik direktör sorununu ve takımın gol sıkıntısını masaya yatıran yönetim devre arasına kadar nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Fenerbahçe’nin devre arasına kadar Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile yola devam etmesi bekleniyor. Ancak ikinci yarı hazırlıklarında takımın başında başka bir teknik adam olmasına kesin gözüyle bakılıyor.