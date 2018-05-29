Ali Koç'tan "Bir daha adını anmam" diyen Aziz Yıldırım'a yanıt: Dayanamaz!

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'ın "Bir daha adını anmam" sözlerine yanıt verdi: "Adımı anmadan dayanamaz."

Tek projelerinin Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Koç, "Buna da futboldan başlamamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe, futbol aşkını kaybetti" dedi.

Seçime kısa bir süre kala Habertürk gazetesini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Futbol tarafında mali açıdan pek çok sorunumuzun kök nedeni; yanlış yönetim, yetersiz vizyon, günü kurtarma yaklaşımı. Bu yüzden biz bambaşka bir felsefe vaat ediyoruz. Bu felsefeyi vaat ederken tuğlaları tek tek inşa etmeliyiz. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe hem tercihen hem de mecburen gidemez. Fenerbahçe artık bir sporcu fabrikası olmalı. Özkaynağından futbolcu yetiştirebilmeli" ifadelerini kullandı.

"İlk önce bir futbol felsefesi belirlememiz gerekiyor" diyen Koç, şunları söyledi:

"Fenerbahçe çok iyi scouting yatırımıyla —ki bu en iyi yatırımdır- 2 tane 3 tane oyuncuyu parlatıp sattığı zaman fazlasıyla geri dönüşüm alabilir. Bunu yaparken aynı zamanda akademinin de tohumunun atılması gerekiyor. O tohumlar hemen meyve vermiyor. 3-5-6-7 senede dönüşüm sağlayan şeyler. Bizim yaklaşım olarak ilk önce bir futbol felsefesi belirlememiz gerekiyor. ‘Fenerbahçe böyle futbol oynar' diyebileceğimiz bir yapı geliştirmemiz lazım. Yatırımlarımızı, hocamızı, futbolcularımızı buna göre seçmemiz lazım. Bütün futbol ekibimiz, A takımdan en küçük futbolcuya kadar tek bir tesiste olmalı. Başkanımız ‘Gebze'de arazimiz var' diyor. İnşallah yeterlidir, değilse de buluruz. Bize ‘Ne projeniz var?' diyorlar. Tek bir projemiz var: Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak. Kaybettiğimiz zaman bile övünç duyacağımız bir sistem yaratmak istiyoruz. Buna da futboldan başlamamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe futbol aşkını kaybetti. Şu anda basketbol aşkımız var ama bir yere kadar götürür. Futbolda başarı gelmezse diğer branşlardaki başarılar gölgelenir."

"Hayal satmak için burada değilim"

Koç, 6 yıl içinde kendinizi başarılı saymanız için hedefiniz nedir sorusuna, "Fenerbahçe şampiyonluklarda rakiplerinin önüne geçmişse ‘Başarılı olduk' diyebilirim. Rakam verilmez. Daha önce ‘Üst üste şampiyonluklar kazanacağız' denildi. ‘3 yıl üst üste şampiyon olacağız' denildi. Neler olduğunu gördük. Şu anda Şampiyonlar Ligi için erken, Avrupa Ligi'nde ise her şey olabilir" yanıtını verdi.

Koç, şunları söyledi: "Ben size çok rahat hayal satabilirim. Ben size çok rahat, —Diyor ya ‘3 sene Avrupa'nın ilk 8 takımı arasında olacağız'- kulağınıza çok güzel gelen şeyler söyleyebilirim. Hatta kongreyi kazandırabilecek kulağa çok hoş gelen, kongre sonrasında hiçbir zaman gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulanmayan pek çok şey anlatabilirim. Ben hayal satmak için burada değilim. Seçilirsem, yarın gözlerinin içine bakabilmemiz lazım. Verdiğimiz sözün arkasında durmamız lazım. ‘Her şeyi de gerçekleştireceğiz' demiyoruz. ‘Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız' diyorum."

"Kim kazanırsa farklı kazanacak, ya biz hayal görüyoruz ya da onlar"

"Aziz başkan kesin seçilecekse neden böyle bir karalama kampanyasına ihtiyaç duyuyor?" diyen Koç, "Bu kadar kendinden emin olan insanın ne karalama kampanyasına ihtiyacı var, ne bilabedel üye yapmaya ihtiyacı var, ne de binlerce kişinin aidatını ödemeye ihtiyacı var. ‘Ben kesin kazanacağım' diye bir şey yok. Ama bir şey biliyorum: Kim kazanırsa farklı kazanacak. Ya biz hayal görüyoruz ya da onlar" dedi.

İmza sayısıyla ilgili açıklama yapan Koç, "Bugüne kadar spor tarihinde görülmemiş bir sayıda. Ama benim verdiğim imza sayısı bizde iki türlü rakam var. Biri bilfiil notere gidip, taahhütname verip, bizi desteklediğine beyanname verenler… Biri de internet sitemize girip hukuki kutuyu da onaylayıp, benim bilgilerimi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz diyenler. O, on bini geçti. İmza sayısı o naktada değil. Ama imza sayısı G.Saray seçiminde kullanılan toplam oydan daha fazla. (4 bin 800) ‘Ali Koç'a oy vereceğim' diyenlerin yüzde 90'ı oy verecek. Belki de yüzde 100'ü. ‘Aziz Yıldırım'a oy vereceğim' diyenlerin ne kadarı oy verecek göreceğiz" diye konuştu.

"Birileri sizleri aldatıyor, ya ben ya da başkan"

Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt veren Koç, şunları söyledi:

"Ben mi başlattım kombine almayın, maça gitmeyin kampanyasını? Bölme kısmını biliyorum da kombine kısmını ilk defa duyuyorum. Biz başkanlık adaylığımızı açıkladıktan sonra 5 maç üst üste kazandık. Ben erken açıklamadım. Beni hedef almadığını söylüyor ama bir gün öyle, bir gün böyle diyor bu adam yani. Biz bunların hangi sözünü dikkate alacağız ki. Erkek gibi çıkacak aday olacak dedi, ben de kendi derneğimizde basına kapalı bir organizasyonda aday olacağımı düşündüğümü söyledim. Biri onu sızdırdı. Sonra genel kurulumuzda çıktım aday olacağımızı söyledim. Yani benim şubat ayında bunu söylemiş olmamın, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal olduğunu mu söylüyorlar? Ben bir çalışma mı yaptım? Kampanya mı yaptım? Etkinliklere mi katıldım? Televizyonlara çıkıp adaylık konuşması mı yaptım bu ara süreçte?

Bırakın onu, ben haziranda genel kurulda açıkladığım zaman ondan sonra da ocak ayına kadar hiçbir şey yapmadım. Herkesi maça çağırdım. Burada net söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tane başkan adayı var. Biri bir şey diyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Aynı konular. Biri yalan söylüyor. Biri sizleri aldatıyor. Ya ben ya da başkan. Bunun en güzeli televizyona çıkıp oturup konuşmak. Niye çıkmayacakmış? Neyin kavgasını edeceğiz televizyonda? Oturacağız, medeni insanlar gibi konuşacağız. Bundan sonra ismimi ağzına almayacakmış. O benim ismimi ağzına almadan dayanamaz."