Ali Koç'tan, Aziz Yıldırım'ın “Camiayı böldü” sözlerine yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Camiayı böldü” sözlerine yanıt veren Ali Koç, "Başkanımız, adayların erkek gibi ortaya çıkıp, adaylığını açıklaması çağrısında bulunmuştu. Ben de Fenerbahçemiz için sayın başkanımızın önerdiği gibi aday olduğumu açıkladım. Şimdi ise Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla sarı lacivertlilerle buluştu. Kulübün eski heyecanını çok özlediğini belirten Koç, "Hayatlarımızı Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı; bayraklarımızı, binalara asmayı; yüz binlerce taraftarımızla Bağdat Caddesi'nde şampiyon takımımızı karşılamayı; eski heyecanımızı ve ihtişamımızı çok ama çok özledik" diye konuştu.

"Söz düellosu istemiyorum ama cevap vermeyince iddialar üzerinize yapışıyor"

"Şampiyonluğu, başkanlığa bin kere tercih ederim" sözünü de yineleyen Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Başkan adaylarını FETÖ ile suçlarsak, camia olarak demokrasiden çok uzaklaşırız. Tüm adaylar birbirine saygı duymalıdır. sayın başkanımızın da adaylığının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

-Ben bir söz düellosu istemiyorum ama iddialara cevap vermeyince, iddialar üzerinize yapışıyor.

-Ülkemizde futbolun, TFF tarafından ulusal olarak oynatılmaya başlandığı 1923 yılından, 90'lı yılların sonuna kadar Fenerbahçe, rakiplerinin önünde olmuştur. 1959 öncesi sayılmayan şampiyonluklarda da rakiplerinden çok önde olan Fenerbahçemiz, her daim zirvede olmayı başarmıştır.

-Ülkemizde futbolun, TFF tarafından ulusal olarak oynatılmaya başlandığı 1923 yılından, 90'lı yılların sonuna kadar Fenerbahçe, rakiplerinin önünde olmuştur. 1959 öncesi sayılmayan şampiyonluklarda da rakiplerinden çok önde olan Fenerbahçemiz, her daim zirvede olmuştur.

"Son 3-4 senede futbolda gelinen nokta bizi mutlu etmiyor"

-Başkanımızın önderliğinde camiamızın 3 Temmuz kumpasına karşı eşine rastlanamaz, engel tanımaz dik duruşu, her daim örnek olarak yerini almıştır ve bu devam edecektir.

-Fenerbahçe, 90'lı yılların sonuna kadar açık ara bu ülkenin en başarılı ve en çok sevilen kulübüydü. Hala da öyle.

-Son 3-4 senede futbolda gelinen nokta bizi mutlu etmiyor. Taraftarla kulüp arasındaki bağın, eskisine oranla zayıfladığına şahit oluyoruz.

-Çok geç olmadan, elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün, bugündür. Biz de bu nedenle eski heyecan için 'Tam zamanı şimdi' diyoruz.

-Başkanımız Aziz Yıldırım, başkan seçilirsem, takımdaki tüm futbolcuları satacağımı söylediğimi söyledi. Benim böyle bir ifadem olmadı. Takımın tamamını satmak dünyanın hangi futbol kültüründe var?