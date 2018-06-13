Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, \'\'Dağın görünen yüzünü tespit edebildik. Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü şu anda\" dedi.

Ülker Stadyumu\'nda Damien Comolli için düzenlenen imza töreni öncesi, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük\'ün de yer aldığı toplantıda konuşan Ali Koç, \"Seçildikten sonra 1 hafta geçti. Başlar başlamaz personelle bir toplantı yaptık. Onlardan beklentilerimizi anlattık. Finansal ve hukuksal konularla ilgili bir iki şey paylaşmak istiyorum. Neyi devraldığımızı görmek için iki ayrı çalışma başlattık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Finansal konuda hali hazırda denetçimiz olan firma bizim neyi devraldığımızı tespit etmek için yoğun çalışma başlattı. Bu 3-4 hafta sürecektik. Hukuki konularda elimizde ne var ne yok onun resmini çekmek için ekip yoğun çalışıyor. Onun da 2 hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Dağın görünen yüzünü tespit edebildik. Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü şu anda. Yeni kaynak getireceğiz dedik. Biri sıcak para, hibe dedik. Henüz bunun nasıl giriş olacağına karar vermedik. Resmin netleşmesini bekliyoruz. Bu konuda değişen bir şey yok. Sponsorluk komitemiz de hızla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden sponsorlar harekete geçti\'\' diye konuştu.

\'\'BAŞKA TAKIMLARIN BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMU VAR\'\'

Finansal Fair Play (FFP) kurallarını iyi analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Koç, \"İleriye dönük olarak manevraları belirlemek lazım. FFP konusunda nasıl bir manevra alanımızın olduğunu tespit etmemiz lazım. Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal durum sürdürülebilir değil. Başka takımların bizden daha kötü durumu var. Rekabet ortamında bu biraz teselli. Şampiyonluk yolunda mazeret değil ama çok mantıklı bir yatırım yapmamız lazım. İçiniz rahat olsun. Lütfen artık transfer döneminde beklentileri yükseltmeyin. Sanki sizler kurallardan haberdar değilmişsiniz gibi. Basın mensupları kanaat önderleridir. Haddime değil bu konuda size ahkam kesmek ama birlikte bunu düzeltmeliyiz. Bazen basında öyle isimler yazılıyor ki \'Ben mi farklı dünyada yaşıyorum\' diyorum\" dedi.

\'\'BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU\'\'

Yönetimde 2 başkan yardımcısının belli olduğunu söyleyen Koç, \"Başkan yardımcıları 2 kişi olacak, biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Pazartesi günü bütün görev dağılımını paylaşırız. Klasik görev bölümünden daha farklı bir dağılım yapacağız. Taraftar konusunda da değişik yapılanmamız olacak. Taraftara çok önem veriyoruz\'\' diye konuştu.

SEMİH ÖZSOY: \'\'CAMİA BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ\'\'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Semih Özsoy ise \'\'Camia bir kere daha büyüklüğünü gösterdi biz söyleyemeden harekete geçti. Fenerium\'un satış artışı yüzde 89. 30 bin forma satıldı. Stokları eritmek için 20 bin daha var. Kombine ve localarda 2 kat fazla talep aldık. Localarda elimizdeki mevcudun 2 katı talep var bu da bize onur ve gurur veriyor. Bizlerin adının kullanarak ürün geliştirip satmaya çalışıyorlar bunlara dikkat etmeliyiz. Mağazalarımızdan alış veriş yapalım. İkincisi ise formalardan taraftarın talebi var. Fiyatlarda iyileştirme istiyorlar inanın bizim yapabileceğimiz bir şey yok şu aşamada. Geçmiş dönemlerde de gündeme gelen taraftar formaları üzerinde çalışıyoruz\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç\'un açıklamaları;

-Semih Özsoy\'un açıklamaları

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