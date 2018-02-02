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Medya

Ali Kocatepe'nin Yeni Asır'daki yazılarına son verildi

"Yazma artık' dediler"

02 Şubat 2018 16:25

Müzisyen Ali Kocatepe'nin Yeni Asır gazetesindeki yazılarına son verildi. Sabah yazarı Hıncal Uluç, konuyu köşesinde, "Yeni Asır'da okuduğum iki yazar vardı. İkisi de pazar eklerinde.. Ali Kocatepe'yi kovdular.. Üç otuz paraya ayda dört yazı yazıyordu. Ali yaşayan ve yazan en eski Yeni Asırlı.. Daha 15 yaşındayken müzik köşesi hazırlayarak başlamıştı, gazeteye" diyerek aktardı.

Hıncal Uluç'un, "Ah Yeni Asır!" başlığıyla (2 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Yeni Asır'da okuduğum iki yazar vardı. İkisi de pazar eklerinde..

Ali Kocatepe'yi kovdular.. Üç otuz paraya ayda dört yazı yazıyordu. Ali yaşayan ve yazan en eski Yeni Asırlı.. Daha 15 yaşındayken müzik köşesi hazırlayarak başlamıştı, gazeteye..

Haftalık köşesinde, o günlerin İzmir'ini anlatan enfes anılar naklediyordu.

"Yazma artık" dediler.

Hakan Atiş, bedava yazıyordu. Denizi, denizciliği sevdiği için, Yatçılık ve deniz üzerine hem önemli bilgiler veriyor, hem de öyle anılar yazıyordu ki, benim gibi denizi sevmeyen, tekneden nefret eden adama bile okutuyordu.

Ona da adeta "Bırak" dediler ve bıraktırdılar..

Bu ülkenin her hangi bir bayisinde Hürriyet'ten fazla satan tek gazete olarak tarihe geçmiş, her İzmir evinde mutlak bulunan, 120 bin satan Yeni Asır'ı hatırlıyorum da..

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