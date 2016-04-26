Ali Koç yeniden 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı oldu

1907 Fenerbahçe Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve başkanlığa yeniden Ali Koç seçildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Levent'te bulunan dernek merkezinde çok sayıda üyenin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul Toplantısı, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Fenerbahçeli sporcular, vefat eden kurucu üyeler, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne emeği geçen Fenerbahçeliler, tüm şehitler ve kısa süre önce aramızdan ayrılan dernek üyeleri Rüştü Cenap Yıldırım, Tevfik Erdal Akış, Ali Rıza Özkan ile 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı Mustafa V. Koç anısına yapılan saygı duruşunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ibraları, 2016 çalışma döneminin plan ve bütçesinin izahatı, görüşülüp onaylanmasının ardından yönetim ve diğer kurulların asıl ve yedek olmak üzere seçilip onaylanması aşamasına geçildi.

Dernek üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda Ali Y. Koç yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Y. Koç Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada; görev aldıkları süre içerisinde Fenerbahçe camiası için geliştirilen önemli projelere ve yürütülen faaliyetlere derneğin kuruluş ilkeleri doğrultusunda destek verdiklerini belirterek, her aşamada 1907 Derneği Üyelerinin göstermiş olduğu samimi destek ve teşvik için teşekkürlerini sundu. Sözlerine Yönetim Kurulu tarafından yürütülen faaliyetler ve son dönemdeki dernek etkinlikleri hakkında üyelere bilgi vererek devam eden Ali Y. Koç, ayrıca yeni görev döneminde dernek olarak 1907'ye yakışır şekilde kulübe katkı sağlayacak projelere imza atmak istediklerini belirtti.

1907 Derneği Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

A. RUŞEN ÇETİN

EROL BİLECİK

FETHİ PEKİN

GÖKHAN AKÇA

HAŞİM DURUSEL

M. BURHAN KARAÇAM

M. KEMAL DANABAŞ

METİN ŞEN

ORLANDO CARLO CALUMENO

ÖMER TEMELLİ

RIFAT PERAHYA

S. OZAN BALABAN

SİMLA TÜRKER BAYAZIT

SİNA AFRA



Yedek üyeler



BURAK KIZILHAN

CAN GEBETAŞ

ÇAĞATAY ÖZDOĞRU

NEVZAT KARAKEBEN

ÖMER KORAY UZUN