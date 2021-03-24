Ali Koç ve Emre Belözoğlu arasında Erol Bulut krizi

Fenerbahçe yönetimi Başkan Ali Koç'a teknik direktör Erol Bulut'un görevden alınması için baskı yapıyor. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu ise şu anda teknik adam değişikliği yapılmasına karşı.

Ali Koç, bir yandan yönetici kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yaparken diğer yandan da Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde Koç’un teknik adam konusunda kararını vermesi bekleniyor. Ancak Erol Bulut ile yola devam edilse bile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkanlık döneminde Koç, Phillip Cocu, Erwin Koeman (Geçici teknik direktör), Ersun Yanal, Tahir Karapınar (Geçici teknik direktör) ve Erol Bulut ile çalıştı. Hiçbir antrenör sezonu tamamlayamadı.