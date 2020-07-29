Ali Koç'un Türk lirası hamlesi sonuç verdi; toplam kâr 110 milyon TL’ye ulaştı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Türk lirası hamlesi sonuç verdi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı-lacivertliler, 108 milyon Euro’luk borcu Euro 7.71 iken ortalama 7.23’ten TL’ye çevirmişti. 2 aylık sürede Euro’nun 8.07’ye yükselmesiyle toplam kâr 110 milyon TL’ye ulaştı.

Aradan geçen 2 aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor. Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.