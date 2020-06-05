Ali Koç'un açıkladığı maksimum maaş limiti İrfan Can Kahveci için esnetiliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezondan itibaren sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'tan özel izin alarak, İrfan Can Kahveci için tavan maaş uygulamasını esneteceği öğrenildi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından yarışın uzağında kalmış ve tüm planlar gelecek sezona göre yapılmaya başlanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı.

3 milyon Euro verilecek

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon Euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon Euro seviyesine çekildi.

Göksel Gümüşdağ: Sezon sonunu bekleyelim

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.