Ali Koç: Türkiye ve Amerika birbirinin hassasiyetini daha iyi anlamalı; ticari konularda geri kaldık

Amerikan Şirketler Derneği tarafından Türkiye – ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen “I AmChamPion” töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, iki ülke arasında son dönemde gerginlikler yaşandığını belirterek, "Bunun konjonktürel olmasını diliyorum. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye'nin değerini, hassasiyetlerini daha iyi anlaması gerektiğini, Türkiye'nin de karşı tarafın serzenişlerini ddikkate alması gerektiğini belirten Ali Y. Koç, "Tarihsel açıdan bakarsak ticari konularda geri kaldık. İki ülkenin de potansiyeli doğrultusunda inşallah daha evvel ifade edilen 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayabiliriz. Zaten bu konuları yakaladığımız takdirde diğer sorunların da bir şekilde çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hedef, ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olmak

Son yıllardaki küresel belirsizliklerin üzerine gelen pandemi krizine ve Türkiye ile Amerika aras"ndaki gerginliklere rağmen yatırımları durdurmayı bir an bile düşünmediklerini belirten Ali Y. Koç, "Hatta tam aksine iki ortak olarak ülkemizin geleceğine güvendik. Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma hedefimiz doğrultusunda ilk batarya montaj fabrikasını kurmak için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ford Otosan ile Türk özel sektörünün en büyük yatırımlarından birini yapacağımızı da açıkladık. Bu yatırım 21 milyar lirayı aşacak, 10 yıl sürecek" dedi.



Koç’un verdiği bilgiye göre yatırım kapsamında elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projeleri hayata geçirilecek. Ford Otosan’ın ihracatı da iki katına çıkacak. Ford Otosan’da direk olarak 3 bin kişilik yeni istihdam yaratılması, yan sanayide de yaklaşık 15 bin kişilik iş olanağının doğması bekleniyor.

Ford ile Koç Holding’in ortam yatırımı başlattığı 1997 yılında cironun 850 milyon dolar olduğunu, bugün ise yaklaşık 7 milyar dolara ulaştığını belirten Ali Y. Koç, şöyle devam etti: "Bugün bir aracı sıfırdan yani kâğıt üzerinde bir çizimden bir ürüne dönüşene kadar, motoru da dâhil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek tüm yetenek ve altyapıya sahip durumdayız. Ford Otosan bugün Ford için Avrupa’da ticari araç kalesidir, ticari araç üretim üssüdür."