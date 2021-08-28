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Spor

Ali Koç transfer için tarih verdi

Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu

28 Ağustos 2021 09:01

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferleri Avrupa için listenin verileceği son gün olan 2 Eylül'e yetiştirmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

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