Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e: Hazine garantili borçları ben de imzalarım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in "Türk futbolunun kıblesi Galatasaray'dır" sözlerine yanıt verdi. Ayrıca Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in harcama limitiyle ilgili yaptığı açıklamalarına da "Nihat Bey ‘Yok efendim ben olsam Bankalar Birliği anlaşmasını imzalarım’ demiş. Kendi şirketlerinin borçlarını hazine garantili imzalıyor. Hazine garantili borçları ben de imzalarım” dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in "Türk futbolunun kıblesi Galatasaray’dır” sözlerine ve sarı lacivertli kulübe yönelttiği eleştirilere yanıt veren Koç, transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı.

"Mustafa Cengiz sağlığına kavuşursa..."

Cengiz’in açıklamaları hakkında konuşan Koç, “Türk futbolunun ya da genel bir şeyin kıblesi olmak iyi bir şey ama bu kadar kötü durumdaki Türk futbolunun kıblesi olmak övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz’e, ‘Başkanım siz sağlığınıza kavuşun, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim’ dedim, sözlerimin de arkasındayım” dedi.

"Mert Hakan 10 Haziran'a kadar sözüm var dedi"

Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili tartışmalara değinen Koç, “Futbolcu transferinde etik olmayan tek şey vardır. Mukavelesi olan futbolcuyu, kulübün haberi olmadan arkadan dolaşıp almak. Mert Hakan’da böyle bir durum yok, sözleşmesi bitiyordu. Mert Hakan’la telefonda konuştum, net bir duruş sergiledi. ‘Benim sözüm var 10 Haziran’a kadar tutmak zorundayım, belli şartlarda anlaştık, karşı taraf sözünü tutmazsa konuşuruz’ dedi. Nitekim öyle oldu. Çocukcağız da bir kez arkasına dönüp bakmadı. Türk futbolunda yöneticilerin şöyle tavırları var. Bir oyuncuyu transfer edemeyince suçlamalar başlıyor. Oyuncunun karakteri tartışılıyor. Yok daha fazla para almış. Bizim transferlerimiz, daha evvel konuşmuş olduğu şartlardan daha makul” yorumunda bulundu.

"Fenerbahçe’ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil"

Ali Koç, Bugün Fenerbahçe’ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil. Nihat Bey ‘yok efendim ben olsam Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalarım’ demiş. Kendi şirketlerinin borçlarını hazine garantili imzalıyor. Hazine garantili borçları ben de imzalarım. Sen daha 2010-11 şampiyonunun kim olduğunu söyleyemiyorsun. Bugün sana yaptırım uygulamazlar diğerine uygularlar. Ben aptal mıyım 250 milyon almak varken geri çevireyim. Yapamıyorsak bir nedeni var. Bunları sıralayınca ‘haklısınız’ deniyor. İnşallah orta yolu bulacağız" ifadelerini kullandı.

Tıklayın - Nihat Özdemir'den Ali Koç'a: Ben Fenerbahçe Başkanı olsam imzayı atarım