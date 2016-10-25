"Ali Koç Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabilir"

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Koç'un, sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirebileceğini söyledi.

Ali Koç’un kararı sonrasında Telegol’ün canlı yayınına bağlanan Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen şunları söyledi: "Ali Koç’un Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabileceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptıktan sonra, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazandırmasını bekliyorum.



Biz efsane bitsin istemiyoruz, bir efsane daha doğsun istiyoruz. Ali Koç’un başkanlığa gelmesi benim rüyamdır ve rüyam da gerçekleşiyor. Biliyorum ki takıma başarıyı getirecektir." ifadesini kullandı.