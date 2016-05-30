Ali Koç: Rus uçağı krizi bazı planlarımızı sekteye uğrattı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından bazı planlarının sekteye uğradığını söyledi. Koç, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağından sonra krize giren iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair “Rusya’nın en güçlü araç üreticilerinden biri ile 2014 Aralık ayında bir antlaşma yaparak Ford Trucks kamyon üretme kararı aldık. Hem Rusya’ya uygulanan ambargolar, hem iki ülke arasındaki tatsızlıklar. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki işler normale döndüğünde Türkiye’den sonra en çok kamyon sattığımız pazar, Rusya pazarı olacaktır" diye konuştu

Hürriyet’ten Murat Kibritoğlu’nun haberine göre, Adana’ya Ford Trucks Yetkili Bayi’nin açılışına gelen Koç, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks çekici kamyonu, 4 yıl içinde 50 ülkede bayi ağı ile satmayı planladıklarını belirtti. Rusya ile gerginliğin bitmesi halinde Türkiye’den sonra en çok kamyonu orada satmayı hedeflediklerini ifade eden Koç, "Rusya’nın en güçlü araç üreticilerinden biri ile 2014 aralık ayında bir antlaşma yaparak Ford Trucks kamyon üretme kararı aldık. Tabi planlarımız bir nebze sekteye uğradı. Hem Rusya’ya uygulanan ambargolar, hem iki ülke arasındaki tatsızlıklar. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki işler normale döndüğünde Türkiye’den sonra en çok kamyon sattığımız pazar, Rusya pazarı olacaktır" diye konuştu.

“Kamyonları kendi mühendislerimiz dizayn edecek”

Koç Grubu’nun son dönemlerde önemli gelişmeler yaşadığına dikkat çeken Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "2010 yılında imzalanan anlaşmayla şirketimiz, kendi geliştirdiği ve ürettiği Ford Trucks çekici kamyonları için 3 kıtada toplam 60 ülkede satış yapma organizasyon ve haklarına sahiptir. Şirketimiz, Ford Trucks çekici kamyonu ile ilgili tüm dünyaya global mühendislik çalışmaları sorumluluğunu da üstlenmiş durumdadır. Yani diğer bir deyişle, bundan sonra tüm Ford kamyonlar kendi mühendislerimiz tarafından dizayn edilecektir. Yüzde yüz yerli mühendislik ve iş gücü ile ürettiğimiz kamyonlarımız ve bu araçlarda kullandığımız motorun seri üretimine başladık. Bu motorlar; Çin’den, Almanya’ya, Ortadoğu’dan Güney Amerika’ya tüm dünyaya ihraç ettikçe, ekonomimize de önemli katkılarda bulunacağımızı düşünüyoruz. Ürünler yurt içinde rağbet görürken yurt dışında da Türk Malı damgasıyla bizleri gururlandırıyor. 2013 Nisan ayında ise ağır ticari araç motorumuzun, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de üretimi için bir firmayla anlaşma imzaladık. Ardından 2014’te komple kamyonun üretmeleri için lisans anlaşması yaptık. Aracımız Çin pazarı için üretilecek."

Sinekten rahatsız oldu

Ali Koç’un, konuşması sırasında devamlı yüzüne konan sinekle ilgili de, "Bu sinekle ilgili bir tasarrufunuz olur mu, yoksa konuşma sonuna kadar bizimle mi?" demesi programa katılanları güldürdü. Konuşmanın ardından törene katılanlarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra kendisine motor parçalarından yapılan Koç Holding’in simgesi hediye edildi.