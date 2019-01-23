Ali Koç ilk kez PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği’nce 23.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ’un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından resmi internet sitesinden ”Ön yargılı hakemliğe son verilmelidir” başlıklı bir yazı paylaşmıştı.

Sarı lacivertli ekip, Skrtel’in penaltı beklediği pozisyonu, Mehmet Ekici’ye yapılan faul, aynı faule verilmeyen kırmızı kart ve Bursaspor’un attığı golün videoları paylaşırken Cüneyt Çakır için sert ifadeler kullanmıştı