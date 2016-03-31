Ali Koç: Hiçbir dönemde sanayicilere bu imkânlar sunulmamıştı

Ford'un Ecotorq motorları Eskişehir İnönü Tesisleri'nde seri üretime başladı. Törende konuşan Ford Otosan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, hükümetin son dönemde sanayiciye sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hükümetimiz bizlere Cumhuriyet tarihinin en önemli programlarını, teşviklerini yetiştiriyor. Hiçbir dönemde sanayicilere bu imkânlar sunulmamıştı" dedi.

Business HT'de yer alan habere göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın da katıldığı törende soruları yanıtlayan Ali Koç, Ar-Ge teşvikleri ve başlatılan reformların yatırımları cesaretlendirdiğine dikkat çekti. Koç, "Geçmişe nazaran bugün daha uzun vadeli düşünüp, planlar yapabiliyoruz. Ar-Ge'ye son 7 yılda 4.6 milyar, sadece 2015'te 1.3 milyar lira yatırdık. Özel sektör Ar-Ge harcamalarının yüzde 13'ünü biz yapıyoruz" diye konuştu.