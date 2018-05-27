Ali Koç, 'FETÖ' iddiasına yanıt verdi, Aziz Yıldırım çağrı yaptı: Defterleri açalım, canlı yayına koşa koşa gelirim!

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, kulübün mali tablosunun şeffaf olmadığını savundu. "Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Günü birlik düşünülüyor. Çok daha akılcı, rasyonel yönetilmeli kulüpler" diyen Koç, başkan Aziz Yıldırım'a da birlikte canlı yayına çıkma konusunda çağrı yaptı.

Hakkındaki "FETÖ" iddiasına da yanıt veren Koç, "Başkan çıkıp, ‘Ali bizim Ali’mizdir, en sıkıntılı dönemde yanımızda oldu, kimseye Ali FETÖ’cü diyemez’ demeliydi. Size hem kızgınım hem kırgınım. Bu durum çocuk oyuncağı değil. Siz beni ve ailemi bir terör örgütüne mensup olmaktan dolayı itham ediyorsunuz. Hem de kapalı kapılar arkasında" ifadesini kullandı.

"Defterleri açalım"

Koç, Yıldırım'a yönelik olarak "Defterleri açalım", "Koşa koşa gelirim" ifadelerini kullandı. Yönetimin kendilerine zorluk çıkardığını belirten Koç, "Fenerbahçe TV'de haberimiz dahi yapılmıyor. Aziz Yıldırım ve yönetim bizden bilgi saklıyor" dedi.

"Fenerbahçeli olmayanlar kulübe üye yapıldı"

Ali Koç ayrıca, üye yapılmaması gereken kişilerin kulübe üye yapıldığını, bu isimlerin Fenerbahçeli bile olmadığını söyledi.

Yönetime gelmesi durumunda her şeyi baştan kuracağını ifade eden Koç, Passolig'e de gerek olmadığını vurguladı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Koç'un açıklamaları şöyle:

Bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ben tutkumun peşinden koşarım. Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisine karşılık verememek beni çok üzüyordu. Küçüklüğümden beri hayalimde vardı Fenerbahçe'ye başkan olmak. Rahmi Koç çok demokrat bir insan. Geçen sene 2 Nisan, ben 50. yaşıma bastım. Bu konuşmada bana böyle bir şey olamayacağını ifade etti. Ben kendisiyle konuştum, bu yoldan geri dönüş olmadığını söyledim. Sağ olsunlar sonuna kadar arkamda durdular. 7 gün kaldı, bakalım 7 gün sonunda ne olacak? En büyük itiraz küçük oğlumdan geliyor. Başkan olma kararını aldıktan sonra bütün ailem çok destek oldu. Sonuç ne olursa olsun yola çıktık Allah utandırmasın diye bekliyoruz bakalım neler olacak.

"Bu büyük bir gurur"

Gittiğim yerlere diğer takım taraftarları da bana destek oluyor, bu büyük bir gurur. Ben başka bir camiaya hiç saygısızlık yapmadım. Bir felsefem var; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Fenerbahçe çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ben de bu yüzden başkan olmak istedim. Zihniyet, yatırım bir çok şeyde Türk futbolu olarak çok geride kaldı. Bunun için de aday oldum. Fark yaratabileceğimi düşünüyorum. Türk futbolunu etkileyebileceğimi düşünüyorum. 10-15 yılda nefret ortamı var. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. Geçen gün okuldan gelen kızım 'Baba biz Galatasaray'dan nefret mi ediyoruz?' diye sordu. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Saha içinde kora kor bir rekabet, saha dışında da yapıcı bir rekabet olmalı. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek için kulüpler ve federasyon olarak ortak bir çalışma içinde olmalıyız.Çok yer ziyaret ettik, kulüpleri ziyaret ettik. Türk futbolu çağın çok gerisinde kaldı. Baktığınız zaman sonuçları da ortada. Ben bir fark yaratabileceğimi düşündüm

"Passolig'e gerek yok"

Ben Passolig tarafında değilim. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Dünyada sadece İtalya'da vardı; o da kalktı. Bana göre gerek yok. Zararı yok ama desteklemiyorum.

"Fenerbahçe iyi yönetilmiyor"

Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Günü birlik düşünülüyor. Çok daha akılcı, rasyonel yönetilmeli kulüpler. Sadece biz değil diğer kulüpler de.

Günü kurtarma yaklaşımıyla yönetilmemeli. 6 ay var 'şampiyon olmazsanız yenilemem' diyorsunuz olmayınca da yenilemiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe'nin borcunun tam olarak ne kadar olduğunu anlamak mümkün değil. Bu tespit edilemiyor. Geçen seneki raporda borç miktarında 'Batak' yazıyordu. Kulübe gelen gelirler kulübün kasasına girmiyor ki... Direkt olarak temlik, hisseler rehinli. Fenerbahçe'nin mali geleceği ipotek altına almış. Bence Fenerbahçe finansal açıdan iyi yönetilmiyor. Ben bu işi tek başıma hallederim demiyorum. Bu sorunları çözebilecek akla, mantığa ve vizyona sahip olduğumu söylüyorum. Tek başına yapamam. Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız.

"Karşılık beklemeden Fenerbahçe'ye vereceğim bir meblağ var"

Fenerbahçe'nin gelirleri azalıyor. Giderleri artıyor. Bunu tam tersine çevirmemiz gerekiyor.Gelirleri arttırma kısmında ben ve arkadaşlarımın direk etkili olacağı alanlar var. 3 Temmuz'daki kurduğumuz bağlar incelmiş durumda. 3 Temmuz'daki dayanışmamız dünyaya örnek oldu. Taraftarın maça gelmemesini sadece ekonomiye bağlarsanız olmaz. Benim Ali Koç olarak, karşılık beklemeden Fenerbahçe Spor Kulübü'ne vereceğim bir meblağ var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sponsorluk yapılabilecek tüm alanlarının maksimum seviyeye getirileceğinin taahhüdünü verebilirim. Şirketlerim kulübe her alanda sponsor olacak. Gelirlerimiz artacak. Kulüp bir sermaye grubunun altına girmeyecek. UEFA ile görüşerek sorunları aşacağız.

Haberimiz bile yapılmıyor

Ben ne diyorum, çıkalım bir televizyona, canlı yayına. Bunu her yerde söylüyorum. Her konuda yanıt geliyor. Ama defterleri açalım ve televizyona çıkalım konusunda yanıt gelmiyor. Hiçbir tesisimizi kullanamıyoruz. FB TV, radyo, internette beni göremiyorsunuz. Haberimiz bile yapılmıyor. Üye bilgilerine ulaşmamız sıkıntılı. Üye olabilecek insanlar üye olamadı. Bir arkadaşınıza hediye olması için bile kulübe üye yapabilirsiniz. Fakat Fenerbahçeli olmayan kişiler kulübe üye yapıldı. Yanlış biliyor, yanlış söylüyor olabilirim ama asla terbiyesizlik, saygısızlık yok. Aziz Yıldırım ve mevcut yönetim bizden bilgi saklıyor. Biz seçildiğimizde adaleti sağlayacağız.