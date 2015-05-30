Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Ali Koç, başkan adayı olacağını açıkladı.

Ali Koç'un konuşmasından satır başları şöyle:



"Başkanım Aziz Yıldırımla istişare halindeydik beni yönetim kuruluna davet etmesine teşekkür ediyorum. Birkaç görüşmemiz oldu. Hem bugün hem yarınımızı konuştuk. Başkanımızın davetini gerçekleştiremedim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hep destek tam destek olmaya çalıştım, çalışacağım. 3 Temmuz'da hepimiz üstümüze düşeni yaptık, kenetlendik omuz omuza verdik. Ama bu kenetlenmenin daha sıkı olması önemli zira dava daha bitmedi. Tertemiz Fenerbahçemize sürülen leke herşeyden önemli. Aziz başkanımızın dediği gibi bu sadece bir şike davası değildi. Önemli olan bu lekeden temizlenmemiz.

Rakiplerimiz güçleniyor, sıkılanıyor. Bir sonraki seçime başkanlık için elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum. Zamanın geldiğini Aziz başkanımızla istişare ettik. Başkanımızın bu konuda bize destek olacağına eminim. Bu camia kenetlendiği zaman neler yapabileceğini gösterdi. Taraftar konusu herkesi üzen bir konu, nihayetinde hepimiz aynı gemideyiz. Saha içi ve saha dışında omuz omuza olmalıyız. "