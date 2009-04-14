

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda, kulüp asbaşkanı Ali Koç'un başkan adayı olmasını istiyor.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şen, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede Ali Koç'un başkan olması düşüncesini Yıldırım'a söylediğini, Koç'un başkan adayı olması halinde başka adayı da olmayacağını söyledi.



Aziz Yıldırım'ın taraftarlardan koptuğunu iddia eden Şen, ''Başkan Aziz Yıldırım'a söyledim, 'Artık görevi bırak' dedim. Çünkü tribünlerden taraftarlardan Aziz Yıldırım'ın koptuğunu görüyorum'' dedi.



Ali Şen, taraftarla bir zıtlaşma gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



''Bu 'bir grup' demek değildir. Fenerbahçe taraftarı, bir kişi de gruptur, 25 milyon da gruptur. Ne yazık ki öyle bir zıtlaşma olduğunu görüyorum. Bundan sonra da düzeleceğini pek tahmin etmediğim için Aziz Yıldırım'a 'Sen görevi bırak, Ali Koç başkan olsun' dedim. Ali Koç başkan olursa Şadan Kalkavan da aday olmaz, başka aday da çıkmaz ve Fenerbahçe Kulübü'ne faydası olur. Şimdi ne olacak belli değil. Başkan aday olursa, Şadan da galiba açıklayacak adaylığını, bakıp, göreceğiz. Ancak ben 'Ali Koç başkan olsun' diyorum.''





'PARREİRA'YI GETİRSİNLER'



Ali Şen, geçen sezon Zico'nun gönderilmesini istediğini, ancak onun yerine Luis Aragones'in getirilmesini istemediğini kaydetti.



''Zico çok iyi ve beyefendi bir insandı, ama büyük bir antrenör değildi'' diyen Şen, ''Zaten Fenerbahçe'den gittikten sonra bir süre iş bulamadı. Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonu olması gerektiğini söylüyordum, o da Zico ile olmazdı. (Zico'yu gönderin) dedim, ama (Aragones'i getirin) demedim. (Zico'yu gönderin, eğer yabancı getirecekseniz Scolari'yi getirin, Türk olacaksa Mustafa Denizli'yi alın) demiştim. Mustafa Denizli, şimdi herhalde Beşiktaş'ı şampiyon yapacak'' diye konuştu.



Brezilyalı teknik adamların tarzının, Fenerbahçe'nin oyun tarzına uygun olduğunu anlatan Şen, şöyle devam etti:



''Fenerbahçe'nin oyun tarzına göre antrenör getirmek gerekmektedir. Aragones'i gönderirlerse, bizi şampiyon yapan Carlos Alberto Parreira getirsinler. O müthiş bir insandır. Şu anda da Brezilya'da evinde, Güney Afrika'yı da bıraktı. Bizim yakın dostumuzdur. Onu getirselerdi, hiçbir kupayı bırakmazdı. Şimdi hiçbir kupa bizim olmayacak.''



Fenerbahçe yönetiminin Türk teknik adam düşünmediğini ifade eden Şen, ''Daha önce Rıdvan'ı, Mustafa Denizli'yi söylemiştim, ama yönetim Türkiye'den birini getirmek istemiyor. İlle de yabancı istiyorsanız, bizim futbol kadrosunun uygun olduğu bir antrenörü getirin. Daum'un da adı geçiyor, ama bir Alman bu kadroyla çok fazla iş yapamaz. Onu da getirmezdim, benim getireceğim kişi Carlos Alberto Parreira'dır'' şeklinde konuştu.



Ali Şen, ''Ligde şampiyon kim olur?'' şeklindeki soru üzerine ise ''Şampiyon Mustafa Denizli'nin takımı Beşiktaş olur'' dedi.