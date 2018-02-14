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Spor

Ali Koç: Aziz Yıldırım, büyük bir liderlik örneği gösterdi

"Aykut Kocaman olmasa 3 Temmuz'u atlatamazdık"

14 Şubat 2018 16:14

 Ali Koç, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve şike süreci ile ilgili önemli sözler sarf etti. Koç, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe için çok önemli bir kişi olduğunu söyledi

Ali Koç'tan Aykut Kocaman sözleri

Fenerbahçe’nn tartışılan teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında, Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç açıklamalarda bulundu. 

Aykut Kocaman’ın yerinin kendisinde ayrı olduğunu dile getiren Koç, “Benim için çok önemli biri. Avrupa’da tek yarı finalimizi onunla oynadık. 27 yıl sonra Türkiye Kupası onunla geldi. Onunla şampiyon olduk. Burada futbol hakkında konuşmayacağım en önemlisi Aykut Kocaman olmasa 3 Temmuz’u atlatamazdık” dedi.

Ali Koç’un bu açıklamaları, salonu dolduran Fenerbahçeliler tarafından da büyük alkış aldı. 2010-2011 sezonundaki 3 Temmuz süreci ile ilgili açıklamalarına devam eden Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın büyük bir liderlik örneği gösterdiğine dikkat çekerken, “O dönemde yurt dışındaydı, herkes kaçtı derken o Türkiye’ye döndü. Sonra ona kaçtı diyenler kaçmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı. Ali Koç ayrıca kendisinin de bir çantaya eşyalarını hazırladığını ve "ne olur ne olmaz" diyerek nezarete alınmaya beklediğini itiraf etti. O sezon oynanan maçlarla ilgili de konuşan Ali Koç, “Biz Karabükspor’u zorla 1-0 yendik, Trabzonspor 15 dakikada 3 tane attı" şeklinde konuştu.

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