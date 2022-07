Ali Koç: "Beyefendi böyle istiyor" diye ortada gezen çok adam var, böyle denmemeli, Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor

T24 Haber Merkezi

Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir etkisinin olmadığını ancak adının kullanıldığını söyledi. Koç; "Beyefendi böyle istiyor" diye ortada gezen çok adam var, böyle denmemeli, Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor" dedi.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz Yıldırım'ın ameliyatında not bile yollamadım"

"Filmi geriye sarabilseydik, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı. Seçimler bir sene daha sonra olsaydı daha net şeyler olabilirdi. Bazı olaylar oldu geçmişte bir sene evveline gidersek. Kısmet buymuş.

Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Sorun bende değil. Ama keşke böyle olmasaydı. Zaman her şeyin ilacıdır.

"Son 8 senede 4 takım şampiyon olmuş, bunlardan biri Fenerbahçe değil"

İlk sezon çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Başkan değişti, yönetim değişti. takım değişti. paramız yoktu. fakat paramız olmadığımız için transfer yapamacayak durumdaydık. Çok büyük beklentilerle gelenler bizleri tatmin etmedi. Ama her şeye rağmen şampiyonluğun en büyük adayıydık.

Kesin bizim hatalarımız oldu. Tecrübe kazandık. Yapısal unsurlar da var. Yaşanan bütün tatminsiz sonuçları dış etkenlere bağlamıyorum ama çok önemli etkenler. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş. Bunlardan biri Fenerbahçe değil.

"Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu?"

Her sezon başlangıcında bir algı yapılıyor. Fenerbahçe şampiyon olacak diye. Siz de katkı yapıyorsunuz bu algıya. 8 senedir en çok Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor.

Bizim de hatalarımız kesin olmuştur. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli. Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem... Duruş olarak, büyük olarak, Fenerbahçe'nin zaman zaman hasede de neden olacak durumlar oldu. Bundan bizim payımız da var. Ama bu hakkımızın yenmesi için bir sebep değil.

"Torpille hakem atanıyor"

Bizim Ahmet Ağaoğlu ile bir sıkıntımız yok. Bu yapı ile sıkıntımız var. Politically Correct diyorsunuz. Bunu en son diyecek kişi sizsiniz. Bizim içimiz dışımız bir. Dediğimizin doğru olup olmamasını konuşalım.

Hakemlik müessesinde bütün sınavlar kaldırıldı. Dil sınavı, atletik performans, kural sınavı kaldırıldı. Sınav kalmadı. Torpille hakem atanıyor. Hakemler neden atanıyor? Gelecek 10 yılın belki de alt yapısını yapıp belli bir hizmete amaç için. Elimden geldiği kadar buna müsaade etmemeye çalışacağız. İfşa ederek, kamuoyu farkındalığı yaratarak.

"Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor"

Sinan Engin'in "TFF Başkanı'nı kim belirliyor?" sorusuna Ali Koç: "Cevabını bildiğiniz soruyu neden bana soruyorsunuz" yanıtını verdi. Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Bence Cumhurbaşkanımız belirlemiyor" dedi. Koç da, "Her şeyi Cumhurbaşkanımıza yazıyorlar, Beyefendi böyle istiyor diye ortada gezen çok adam var. Kim yalan söylüyor, bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor."

Teknoloji geldi performans geriledi. Atamalara güvenmiyorum. Atamalarla, cezalarla mesaj veriliyor. Hakemler de mesajları çok iyi alıyor, rüzgara göre hareket ediyor.

TFF'den yanıtlanmayan sorular

Ahmet Çakar'ın iddialarının araştırılmasını talep etmiştik, 11 Aralık 2020, 528 gün. 1959 öncesi şampiyonluklar için başvurduk, 6 Mart 2021, 443 gün. Süper Kupa oynama başvurusu, 30 Aralık 2021, 144 gün, buna Beşiktaş da başvurdu.

Cesaret edemiyorlar. Ederlerse kendi tescil ettikleri şampiyonun bir kez daha Fenerbahçe olduğunu kabul etmek durumundalar. Yapamıyorlar.

Trabzonspor'un resmi mecralarında 2010-2011 şampiyonluğu ile alakalı ifadelerinin kaldırılması için başvuru yaptık. 31 Ocak 2022, 112 gün. Son olarak da Ömer Demir mektubu yolladık, 17 Mayıs 2022, 6 gün...

Ali Koç'tan Kütahyalı'ya: Boş konuşuyorsun!

Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u tekrar alırım. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı. Talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır" sözlerine Koç; "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı. Devlet mi gidip aldı!"

"Yeni hoca pazartesi günü açıklanacak"

İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, bunlardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız.

İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Onun sayesinde camia kenetlendi. Onun oynattığı futbolla dominant bir oyun oynadık. Takım ruhunu inşa etti. Samandıra'yı en verimli hale getirdi. Şapka çıkartmaktan başka bir şey yok. Pazartesi günü yeni hocamızı açıklayacağız. İsmail hoca veya Jesus. Sezonu erken başlatacağız. 13-14'ü gibi başlamamız lazım hazırlıklara.

"Spor yasası gerçekçi değil"

Transfer konusunda bizi bağlayan şartlar var. Bunlardan biri Financial Fair Play. Bu sene sıkıntımız yok. Harcama limitleri konusu var. Harcama limitlerini hesaplayacakların Allah yardımcısı olsun. Yayıncı da belli değil. Enflasyonun bu kadar olduğu bir noktada geçen seneden 500 bin daha az alıyoruz.

Spor yasası gerçekçi uygulanan bir yasa değil. Denk bütçeden sorumluyuz, tutturamadığımız zaman orantısız cezalar var. Borcun tanımı yok. Sorunu söylüyoruz, çözümü de söylüyoruz: Spor Toto. 2013 yılı, 5,7 milyar gelir elde edilmiş. Bu toplam gelirin 306 milyonu kulüp ve federasyona dağıtılmış. 2020 yılında 'bakanlığımızın çok doğru hareketleri ile' legal pasar 68 milyar TL'ye gelmiş. Kulüplere 290 milyon, TFF'ye de 50 milyon verilmiş. Oran binde 5'e düşmüş.

Yani biz yüzde 4.6 alırken 2013 yılında bugün binde 5'e düşmüş. 2021 yılında pazar 110 milyar TL'ye çıkmış. Son 2 senedeki ödemelere bakılırsa binde 2.8'e düşüyor. 2013 yılında bahsettiğim rakam 3 milyar dolara tekabül ediyordu. 2021 yılında 12 milyar dolara çıkıyor. Ama kulüplere ödenen para ise 2013 yılında 140 milyon dolarken, 35 milyon dolara geriliyor 2021 yılında.

"4 Nisan olayının içinden FETÖ çıkarsa şaşmam"

O boydaki hiçbir pankart habersiz girmez. Çıkıp bu yanlıştı denebilir. Bugün kumpas kurulan Fenerbahçe'nin 2010-2011 yılında hafife alıp yokmuş gibi saymak, bu terör örgütünün (FETÖ) yaptığı diğer 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Balyoz, Ergenekon'a da tiyatro demektir. Hiçbir farkı yoktur.

Neden öyle olunca terör örgütü de biz olunca iş meşrulaştırılıyor. Ben her zaman dedim; Cumhuriyetin yanında mısınız FETÖ'nün mü buna kadar verin. Hak etmediğiniz bir kupa için bunu yapmayın dedik. Kupa oraya taşındı, ben fazla önem vermiyorum, insanın kupası müzesinde olur.

Benim rahatsız olduğum konu, o namlunun ucunda Fenerbahçe'yi sembolize eden kuş ile 4 Nisan 2015 ile dalga geçilmesi. Ve ben inanıyorum ki orada da failler bir şekilde bulundu ve örtpas edildi. Hatta bunun altından da FETÖ çıkarsa şaşırmam.

"İmamoğlu ile abartılacak hiçbir şey yok"

Sayın Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile alakası olmayan bir tweet attı. Ailemi karıştıran, genelde beni durdurmaya çalışanlar genelde aile içine atarlar. Benim ailemin girdiği hiçbir şey yoktur burada. Sayın İmamoğlu ile konuştuk, iş tatlıya bağlandı. Burada abartılacak hiçbir şey yok.

"Nihat Özdemir'in yumuşak karnı vardı"

TFF Başkanlığı için kimse adaylığını açıklamadı. Nihat Özdemir'in yumuşak karnı vardı, devletle de çok iş yapıyordu. Bu da yumuşak karın. Yani kullanılmaya müsait. TFF Başkan adayı kadar yönetim kurulunun kimlerden oluştuğu da çok önemli. Futboldan anlayan insanların olması lazım. Futbol için kalbi atan insanlar olması lazım. Değişik eğitim seviyelerinden gelmeleri lazım: Hukukçu, pazarlamacı, iletişimci, futbolcunun kendisi, belki hakem...

Futbolun büyün değer süreçlerinden bilgi sahibi, tecrübesi, itibarı olan insanlar olmalı. Buraya aday olacak kişinin ailesinde herhangi bir suç örgütü ile terör örgütü ile soru işareti bırakacak bir ilişkisinin olmaması lazım. Maddi konularda iş adamı ise, devlet bankalarına özel sektöre borç, mali açıdan sıkıntılı durum, belli bankada para enjekte etmiş, başkaları tarafından yönlendirilmeye müsait nitelikleri ve özellikleri olmayan bir kişi olmalı. Fatih Terim'in adaylığı yanlış olur. Desteklemeyiz. Bize adil rekabet ortamı lazım. Bundan ne kadar uzaklaştığımızın farkındasınız herhalde.

"Beşiktaş'ın hakkını savunmadım, işin garipliğini anlattım"

Beşiktaş'a karşı saygı ve sevgiden kusurum olmadı. Babadan dolayı Beşiktaş'ı bilerek büyüdük. Geçen senenin sonuna bir dönelim. Başkan ve yönetici, futbolcu seviyesinde, son haftalarda bize imalı mesajlar verildi. Sanki biz teşvik primi veriyormuşuz gibi. Oradan üzüntümüz vardı, yazıştık. Özel olduğu için cevabı söylemeyeceğim. Ahmet Bey'e sevgim ve saygım yüksektir.

Kendisi, beni kastetmediğini söyledi. O öyle ediyse, öyledir. Ancak bana öyle gelmiyor. 'Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?' diyor. Benim ismimi söylüyor. Sebep ne? Basın toplantısında gösterdiğim bir örnek. Orada '22.35'te maç bitiyor, 22:40'ta TFF mesajını giriyor' dedim. Saha olayları yaşandı, oyuncular darp edildi. Normal şartlarda maçın iptal edilmesi gerekir. Bir de hukuk süreci olduğunu söyledim, bu da tesadüf Beşiktaş. Beşiktaş'ın hakkını savunmadım, işin garipliğini anlattım.

"Ahmet Nur Çebi Başkan, herkese çok saygılıdır"

Bu resim size normal geliyorsa, diyecek bir şey yok. Beşiktaş ile derbimiz vardı, maddeler atıldı. Her yerde olabiliyor. Küfür oldu, her derbide olabiliyor. Beşiktaş 400 küsür bin lira ceza aldı. Trabzonspor 600 bin küsür ceza aldı. Bu normal mi? Saha kapanmama normal mi? Bu durum Beşiktaş ile Fenerbahçe sahasında olsa ne olurdu? Benim bütün dediğim bu. Her şey bir kulübü işaret ediyor. Ben bunu dile getirmek zorundayım."

"Beşiktaş konusunda ben çok hassasım. Hiçbir kulübün kontratlı oyuncusuyla, kulübüyle konuşmadan görüşmeyiz. Bir Anadolu takımında bir oyuncu var, başkanlarını aradım ve izin istedim. Bunu yapma mecburiyetim yok ama ben böyle davranırım. Vincent Aboubakar ve Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye geleceği söylendi. Açtım telefon ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Dorukhan Toköz'de de tavrımız ortada. Bize bu imalar ve son olay, fazlasıyla canımızı sıktı. Bunlar aşılmayacak olaylar değil. Ahmet Nur Çebi Başkan, herkese çok saygılıdır.

"Mert Hakan Yandaş satılık değil"

Bir sene erken girmek, ilk yıl çok fazla değişiklik yapmak. Galatasaray maçında biriyle konuşmak için merdivenden inmek yerine aşağı atladığım için çok pişmanım.

Kim Min-Jae son yıllarda yapıaln en iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Herkes, onu çok seviyor. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık. İnşallah bu sene tutarız.

Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova resmi başvuru yapmadı ama küçük bir faks yolladı. Bizim futbolcumuz satılık değil. Mert Hakan'ın saha içi ve saha dışı karakteri, futbolunun dışında çok önemli. Menajerler onu pazarlamaya çalışıyorsa, gerekli başvuruyu yapacağız. Oyuncuya 'Şu kadar maaş alırsın' falan denilmiş. İsmail Kartal ve Jorge Jesus, '12-13 oyuncu kalsın' diyor. Onların içinde de Mert Hakan var. Çok yüksek rakam gelir, bakarız. mert Hakan satılık değil.

"Sporcularımız altınlar aldı ama Fenerbahçe'nin adı geçmiyor"

Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Luis Suarez ile yakından ve uzaktan ilgimiz yok. Kerim sabah akşam başımın etini 'Suarez' diye. Menajerler, medya ile piyasa yapıyor. Bazı haberler kasıtlı yapılıyor, 'Beceremediler' denilsin diye.

Cüneyt Çakır, bizi çok yaktı. Ancak Dünya Kupası'na gitmemesinin nedeni yaşananlar. Perşembeden, pazara kadar Türkiye için spor açısından çok önemli şeyler yaşandı. Sporcularımız altınlar aldı ama Fenerbahçe'nin adı geçmiyor. Avrupa'da başarılı olan tüm kulüpleri tebrik ediyorum.

"Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner"

Basketbolda küçüldük, daha küçülemeyiz. Jan Vesely ve Nando de Colo, bütçeye uyarlarsa ve seçilecek hoca isterse... Diğer branşlarda bankalarla mücadele ediyoruz. Kürekte Galatasaray ile biraz mücadele ediyoruz ama hep biz kazanıyoruz. Üç kulübün mücadele ettiği spor dalları ilgi görüyor.

Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner. Gheorghe Hagi örneği var, ama Hagi olmadı. Beşiktaş geçen sene Ozan Tufan'ı istedi ama bu sene bir şey yok. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun.

Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında 3 Temmuz ve FETÖ tartışması

Ali Koç: "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunuları söyledi; "3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri." Bunlar ne demek?"

Rasim Ozan Kütahyalı: "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı."

Ahmet Çakar: Şike var dedim

Ali Koç: "Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum." sözüne cevap veren Ali Koç, "Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz."

Ahmet Çakar: "Tapeleri önümüze koydular, şike var dedim. 2011'e dönsem, yine aynısını derim. Devletin bütün kurumları uyanamadı, ben mi uyanacaktım?"

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Terbiyesizlik yapıyorsun, kendine gel

Ali Koç: "Rasim Bey sanki bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Bizim dava öncesi bir kitap çıkarıldı, Rasim Bey sözcüsü gibiydi. Aceleyle yazılmış kitap yazıldı, davayla ilgili. 'Herkes susacak ve emniyetçiler konuşacak' diyorsunuz ekranda. Bu sisteme, bu örgüte sempatiyle bakan birinin sözleri gibi konuşmalarınız var. Dosyada gizlilik vardı ama her gün tapeler servis ediliyor. En çok tape Mehmet Baransu ve Rasim Bey'e servis ediliyordu."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Mehmet Baransu ve sizi mahveden savcılar içerideyse, bizim sayemizde. FETÖ'yü bitiren en önemli 15-20 kişiden biriyim. Bazı arkadaşların yazılarını da ben yazarım. 3 Temmuz'da yaptıklarım ama sonrasında işin doğrulanması için de birçok şey yaptım."

Ali Koç: "Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Aziz Yıldırım devletin yanında değildi ne demek? O zaman terör örgütünün en büyük üyesi sensin. Program bitene kadar Aziz Yıldırım'ın ismini ağzına alma. Bir kendine gel."

"Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin; önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!"

Rasim Ozan Kütahyalı: "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı." sözlerine Ali Koç: "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın.

Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin! Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler."

"Koç Holding’in FETÖ olimpiyatlarının sponsoru olduğunu söylemek zorunda kaldım"

Programın ardından sosyal medya mecrası Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Koç Holding'in Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ben dün Ali Koç’un tüm nezaketsizliklerine karşı en başta hoşgörülü davrandım. Çünkü misafirimizdi. Fakat sonunda iş zıvanadan çıkınca Koç Holding’in FETÖ olimpiyatlarının sponsoru olduğunu söylemek zorunda kaldım. 17 Aralık 2013-17 Temmuz 2016 arası FETÖ’yü berhava eden bizleriz"